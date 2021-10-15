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Kocaeli'de hareketli anlar! Trafik polisi yaralandı

#İzmit#Kocaeli#Polis

Kocaeli'de uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü, kendisini durdurmak için otomobilinin camına tutunan trafik polisini sürükledi. Polis memuru yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün öğleden sonra İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Uygulama yapan trafik polislerinin durdurduğu otomobilin sürücüsü, bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru, otomobilin açık olan sol ön camına tutunarak aracı durdurmaya çalıştı. Asfalt zeminde birkaç metre sürüklenen polis memuru yaralandı. Polis memuru çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takibe alınan otomobil ise yaklaşık 4 kilometre ileride terk edilmiş olarak bulundu. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anı, bölgedeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uygulama noktasında duran otomobilin sürücüsünün, aniden aracını hareket ettirdiği, cama tutunan polis memurunun sürüklediği, arkada duran araçtakilerin yardıma koştuğu görüldü.

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