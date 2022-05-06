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Kızını ayaklarından zincirledi, sebebi şaşkına çevirdi! Mahalleli yardım çığlığını duydu

#Zincir#Adana#Dilencilik
Kızını ayaklarından zincirledi, sebebi şaşkına çevirdi Mahalleli yardım çığlığını duydu

Adana'da Semire M. (39), sürekli evden kaçarak trafik ışıklarında dilenen V.C. (13) adlı kızını yatak odasındaki pencere demirine ayaklarından zincirledi. Bir ay bağlı kalan V.C.’yi, mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri kurtardı.

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Olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’ndeki müstakil bir evin 2’nci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Semire M.’nin 8 çocuğundan en küçüğü V.C., iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı. Ailesi tarafından defalarca uyarılan V.C., mart ayında evden kaçıp, bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşi V.C.’yi eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.’yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı. Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan’da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Kızını ayaklarından zincirledi, sebebi şaşkına çevirdi Mahalleli yardım çığlığını duydu


‘ZİNCİRİ HİÇ SÖKMEDİ’

Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.’yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. V.C. ifadesinde, “Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim” dedi.

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‘SÖZÜMÜ DİNLEMİYORDU’

Anne Semire M. ise ifadesinde, “Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur” dedi.

Kızını ayaklarından zincirledi, sebebi şaşkına çevirdi Mahalleli yardım çığlığını duydu


ŞİKAYETÇİ OLMADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, Usame C. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de kendi isteğiyle annesinin evine döndü.

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