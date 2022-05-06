Son dakika... Kripto paralarda deprem! ABD borsaları düşüşü tetikledi...

Haberin Devamı

Kripto para piyasaları toparlanma eğilimi gösteremiyor. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana küçük yükseliş hareketleri yatırımcılar arasında heyecan yaratsa da devamlılığı olmadığı için saman alevi gibi kazançlar siliniyor.

ABD Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı ve Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Fed’in bu kararıyla birlikte kripto para borsalarında küçük yükseliş hareketleri görüldü. Yüzde 5 civarında prim yapan Bitcoin 40 bin dolar sınırına yaklaşmıştı ama bu durum yine uzun sürmedi. Sosyal medyada uzman ve yatırımcılar yükselişin olacağına inansalar da bu sefer yine yanıldılar.

Gözden Kaçmasın Sığınmacıların eve dönüşüne BM'li formül Haberi Görüntüle

BORSALARDAKİ DÜŞÜŞ ÇÖKÜŞE ZEMİN HAZIRLADI

ABD borsaları faizin artmasıyla birlikte düşüşünü hızlandırdı. Dow Jones yüzde 3.12 oranında düşüşle 32 bin 997 puan, Nasdaq yüzde 3.25 oranında düşüşle 154.9 puan, S&P 500 ise yüzde 3.56 oranında düşüşle 4146 puan seviyesinden kapandı. Dönem dönem farklı yatırım araçlarıyla korelasyon kuran kripto paralar şimdi de ABD borsalarıyla korelasyonunu yineledi. Dev borsalardaki sert satışlar kripto paralarda deprem yarattı. Bitcoin yüzde 10 civarında düşüş yaşadı ve 39 bin dolar seviyelerinden 35 bin dolara kadar geriledi. Kripto paralar son dönemde ABD borsalarına göre yön izlemeye devam ediyor.

Haberin Devamı

DEV ŞİRKETLERDE DE BÜYÜK KAYIPLAR VAR

ABD’li dev şirketler Amazon ve Tesla’da kayıp yüzde 7’yi aşarken Google, Apple ve Microsoft hisselerinde de kayıplar yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

BALİNALAR SATIŞA MI GEÇİYOR

Cüzdanlarında Bitcoin olan balinaların bir kısmı küçük satışlar yapmaya başladı. Sert düşüşü desteklemekte yeterli olmasa da balinaların harekete geçmesi kripto para piyasaları açısından olumsuz bir gelişme olarak görülüyor.

KORKU ENDEKSİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR

Kripto paralarda korku ve açgözlülük endeksi 22 puan seviyesinde bulunuyor. Bu da yatırımcıların kripto para piyasasında düşüşün devam edeceğine yönelik veri olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin’in dominansı ise yüzde 41 seviyelerinde seyrediyor.

Haberin Devamı

BITCOIN AĞIR YARA ALDI

2021 Kasım ayında 69 bin doları gören Bitcoin bugün yaşanan sert düşüşle büyük ivme kaybetti. Yüzde 10’a yakın kayıp nedeniyle Bitcoin 35 bin dolar civarlarına geriledi. Bitcoin böylece tarihi zirvesinden yüzde 49 geride işlem görmeye devam ediyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olmayan uzman ve analistler farklı mecralarda yükselişin olacağına dair yorumlarda bulunsalar da yatırımcılar al-sat yaparak para kayıplarını telafi etmenin peşine düşmeye başladı. Bitcoin şu sıralar yüzde 8.5 oranında düşüşle 36 bin 345 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en yüksek 39 bin 835 dolar, en düşük de 35 bin 570 dolar seviyesi görülmüştü.

Haberin Devamı

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki düşüşü takip eden Ethereum da gerilemeye devam ediyor. Ethereum yüzde 7 oranında kayıpla 2 bin 743 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum gün içinde en yüksek 2950 dolar, en düşük de 2685 dolar seviyesini görmüştü.

SOLANA YİNE KAYIPLARDA

Bir dönem 260 dolara kadar yükselen Solana’da yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcılar zararlarını karşılayamıyorlar. Tarihi zirvesinden yüzde 69 geride işlem gören Solana yüzde 13’e yakın düşüşle 82 dolar seviyesinden işlem görüyor. Solana gün içinde en yüksek 94 dolar, en düşük de 81 dolar seviyesini görmüştü.

Haberin Devamı

DOGECOIN DE GERİLİYOR

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın spekülatif Twitter paylaşımlarıyla popüler olan ve yine Musk’ın paylaşımlarıyla yön bulan Dogecoin yüzde 6 civarında kayıpla 0.1289 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SHIBA INU CANLANAMIYOR

Dogecoin’e rakip ve ucuz altcoin olarak ortaya çıkan Shiba Inu binlerce kripto para arasında kayıpları oynamaya devam ediyor. Shiba Inu yüzde7 oranında düşüşle 0.00002019 dolar seviyesinde bulunuyor.

RIPPLE İYİCE DÜŞMEYE BAŞLADI

ABD’de davalarla uğraşan Ripple satış eğiliminden nasibini aldı. Ripple yüzde 7’ye yakın kayıpla 0.6061 dolar seviyesinden alıcı buluyor.