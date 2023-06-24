Kırmızı Bülten’li PKK’lı teröriste MİT’ten operasyon

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MİT, PKK’nın karar alma ve talimat verme konusunda en üst organı olan “yürütme konseyi” üyelerini öncelikli hedef olarak belirledi. “Esad Faraşin” veya geçmiş dönemde Avrupa’da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için “Esad Avrupa” kod isimlerini kullanan Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesinin üst sıralarına alındı. MİT, örgüt içindeki kaynaklarından terörist Çadırcı’nın Suriye’de olduğunu belirledi. Saha ajanlarından gelen bilgi ve istihbaratlar doğrultusunda operasyon için kapsamlı planlama yaptı.

Yerel halkın ve gençlerin, örgüte katılımına ikna edilebilmesi için ideolojik çalışmaları önemsediği bilinen Çadırcı’nın çevresine, ajanlar yerleştirildi. Sahadaki ajanlardan alınan günlük raporlar doğrultusunda operasyon hazırlıkları tamamlandı. Uygun yer ve zaman belirlenince Suriye’nin Kamışlı kentinde yapılan nokta operasyon ile Çadırcı, etkisiz hale getirildi.

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PKK’NIN ELEBAŞILARDAN

PKK’nın kuruluşundan itibaren faaliyet yürüten Çadırcı, 1997-1999 döneminde Avrupa’da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 1997 yılında sözde ‘sürgünde Kürt parlamentosu’ üyesi olarak Almanya Frankfurt’ta bulunan Çadırcı, 1999 yılında sözde parlamentonun başkan yardımcısı oldu. 2000 yılında Irak’a geçerek PKK’nın Kandil kampında sözde ‘basın akademisi’ sorumlusu olan Çadırcı, aynı zamanda sözde ‘Kürdistan ulusal kurtuluş cephesi’ temsilciliğine de getirildi. Türkiye’nin talebi üzerine 2001 yılından itibaren Interpol tarafından uluslararası ‘Kırmızı Bülten’le aranan Çadırcı, 2002 itibarıyla sözde ‘kuzey Kürdistan ulusal platformu’ sözcüsü görevine getirildi. 2003 yılında örgütün Almanya sorumluluğuna getirilen Çadırcı, 2015 yılında KCK sözde merkez komite üyesi oldu ve 2018 yılından itibaren KCK sözde yürütme konseyi üyesi oldu. Türkiye tarafından terörden arananlar listesinin ‘Kırmızı Kategorisi’nde yer alan Çadırcı’nın başına 10 milyon lira ödül konulmuştu.