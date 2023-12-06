Kim bu fenomenler

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Sosyal medyada kendisini en fazla gösteren isim Dilan Polat’tı. Birçok kişinin hayalini bile kuramayacağı kadar lüks bir yaşam sürüyor ve bunu sergilemekten de geri durmuyordu. Kendisinden o kadar emindi ki, 4 yıl önce, henüz parayı bu kadar bulmadan önce etrafındaki kişilerle çektirdiği bir fotoğrafı “Şampiyonlar Ligi” diyerek sosyal medyada paylaşmıştı. Dilan Polat’ın toz pembe rüyası, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturmayla kâbusa döndü. Tüm mallarına el koyuldu, şirketlerine kayyum atandı, milyonluk arabaları kapısının önünden bir bir çekildi. Üstelik eşi Engin Polat ve neredeyse tüm aile fertleriyle birlikte tutuklandı. Belki de en doğru cümleyi birlikte tutuklandıkları gün kardeşi Sıla Doğu kurmuştu: “Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız.”

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HEPSİ SÜRATLE ZENGİNLEŞTİ

Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ fotoğrafında yer alan 15 isme sanki o andan itibaren ‘yürü ya kulum’ denildi. Hepsi hızla zenginleşti, milyon milyon takipçi sayılarına ulaştı. Ne yaparlarsa yapsınlar Dilan Polat’ın yolundan yürüyorlardı. Güzellik merkezleri açılıyor, çeşitli ürünler internet üzerinden satılıyordu. İzini takip ettikleri Dilan Polat gibi, onların da pembe rüyaları savcılığın başlattığı soruşturmayla kâbusa döndü. Önce tüm mallarına el koyuldu, son olarak da şirketlerine kayyum atandı.

İşte o fotoğrafa giren fenomenler:

EYLÜL ÖZTÜRK









Sosyal medya hesabında 3.6 milyon takipçisi bulunan Eylül Öztürk, kariyerine oyuncu olarak başladıktan sonra 2017 yılında işinsanı Barış Kenan Özkan ile evlendi. Oyunculuğun ardından güzellik merkezi işletmeye başlayan Öztürk’ün İstanbul’da 10 ve İzmit’te 1 adet olmak üzere toplam 11 güzellik merkezi bulunuyor. Eşi ve 2 çocuğuyla Amerika’da yaşayan Öztürk aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor.

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MERVE NUR - YAVUZ SELİM KORKUT









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Bir başka “Şampiyonlar Ligi” çifti Merve Nur Korkut ve Yavuz Selim Korkut. Merve Nur Korkut’un 1.2 milyon, eşi Yavuz Selim Korkut’un ise 148 bin takipçisi var. Geçen yıl bir yarışma programına katılıp ‘Yaparsın aşkım!’ diyerek araba kazanmışlardı!

KADİR- MURAT YİĞİT









“Şampiyonlar Ligi”nin erkek fenomenleri, Polat’ın güzellik merkezi şubelerinde çalışan 87 bin takipçili fotoğrafçı Kadir Yiğit ve beden eğitimi bölümü mezunu 1.2 milyon takipçili Murat Yiğit. İkisi de Polat’ın milyonluk çalışanları. Murat Yiğit, eşi Yasemin Yiğit ile 2018 yılında Dilan Polat’ın 2 şubesinin franchise’ını aldı ve hayatları değişti, diğerleri gibi lüks yaşantıları başladı.

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FEYZANUR - MUHAMMET OĞUZ BAŞAR









Feyzanur Başar ve eşi Muhammet Oğuz Başar çifti de lüks yaşantılarıyla dikkat çeken bir başka çift. Sosyal medyada Feyzanur’un 1.1 milyon, eşi Muhammet’in 1.7 milyon takipçisi var. Feyzanur’un Dilan Polat’a ait güzellik merkezlerinden birini işlettiği iddia edilirken, eşi ise restoran şubeleri işletiyor.

İLKE ELA GÖZ









Masadaki bir başka isim ise İlke Ela Göz. Sosyal medyadaki 173 bin takipçisine moda ve güzellik üzerine paylaşımlar yapıyor. “Şampiyonlar Ligi”nin genç yıldızı ayrıca İleyda’nın kız kardeşi ve gelecekte kendi giyim markasını oluşturmak gibi bir hayali olduğu biliniyor.

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TAYYARGİLLER









Kamuoyunda isimleri Tayyargiller olarak anılan Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz ise “Şampiyonlar Ligi” fotoğrafında yok. Ancak onlar hakkında da soruşturma var. Soruşturmada Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz’ün yanı sıra Özlem Altınok’un annesi Hayriye Altınok’un da ismi yer alıyor. Tayyargiller hakkında da yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor. Güzellik merkezi, e ticaret ve sağlık sektörlerinde çalışan hemşirelik bölümü mezunu Özlem Altınok Öz’ün 2.5 milyon, ortopedist Tayyar Taylan Öz’ün ise 490 bin takipçisi var. Çiftin güzellik merkezleri ve klinikleri bulunuyor. Ayrıca Drtayyaröz markasıyla çeşitli ürünler de pazarlıyorlar.

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İLEYDA - TOLUNAY TOPAL









Masadaki bir başka fenomen çift ise İleyda ve Tolunay Topal çifti. İkisi de Dilan Polat’ın güzellik merkezi şubelerinde yöneticilik yapmış isimler. İleyda’nın güzellik ve kozmetik ürünleri paylaşımları yaptığı hesabının 667 bin, eşi Tolunay’ın ise 2.2 milyon takipçisi var. İleyda’nın ayrıca bir site üzerinden kendi adıyla satış yaptığı güzellik, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri de bulunuyor.

DİLAN’IN KARAKUTUSUNA GÖZALTI









Dilan Polat’ın karakutusu olarak bilinen Özbekistanlı yardımcıları Şule’nin (Shaklo Khaydarova) ikamet izninin bittiği, Nergis’in (Nargiza Khaydarova) ise ülkemize 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ikili sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında da soruşturma başlatıldı. Güngen çiftinin mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verildi.

Çetin AYDIN / İSTANBUL