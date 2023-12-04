Maliye’den özel fenomen ekibi

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Uzmanlardan alınan bilgiye göre, sosyal medyaya para akışı ile ilgili süreç pandemide başladı. Sosyal medya kullanımı ve fenomen kazançlarının artmasıyla birlikte Maliye’nin de inceleme süreci başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gelir uzmanları, vergi müfettişleri ve MASAK uzmanlarından oluşan ekip öncelikle vergi açısından fenomenleri incelemeye başladılar. Vergi kayıp ve kaçağı ile ilgili incelemeler devam ederken kara para şüphesi oluşanlarda MASAK devreye girdi. Yapılan çalışmalarda sadece karapara akışının güzellik merkezleri değil, sanal bahis gibi başka kanallar üzerinden de yapıldığına ilişkin tespitler yapıldı.

DİLAN POLAT’TAN İLK TESPİT EYLÜLDE

İncemelerde Dilan-Engin Polat ikilisi ile ilgili de inceleme yapıldığını dile getiren yetkililer, ilk tespitlerinin eylül ayında başladığını kaydettiler. Bu arada Dilan-Engin Polat soruşturması ve diğer fenomenlerle ilgili atılan adımların ardından hesapların silindiğinin, kapatıldığının sorulması üzerine uzmanlar, hesaplar kapatılsa dahi incelemelerinin olumsuz etkilenmediğini vurguladılar. Uzmanlar, önce vergi yönünden yapılan incelemelerde para hareketlerinin takip edildiğini belirterek, “Hesabı kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz. Aldıkları gayrimenkul, otomobil hepsine bakılıyor. Vergisi ödenmeyen gelirlerin tümü suç geliri olarak ele alınıyor. Sosyal medya izleme birimi internet ve sosyal medya üzerinden ticaret yapan, gelir elde eden isimlerin tümüne bakıyor, bütün isimler, hesaplar gözden geçiriliyor” bilgisini verdiler.

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Dilan- Engin Polat çiftinin araçları dahil tüm mal varlıklarına el koyulmuştu.

FENOMEN VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR

- Sosyal medya fenomenleri belli bir kazanca kadar stopaj usülü vergilendiriliyor. Gelir vergisi yasasına göre 2023 yılı için 1.9 milyon liraya kadar elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna. Ancak istisnadan yararlanabilmek için sosyal medya üzerinden elde ettikleri hasılatın tamamını Türkiye’de kurulu bir banka üzerinden tahsil etmeleri gerekiyor. Bankaya yatırılan bu hasılat üzerinden de yüzde 15 oranında stopaj kesiliyor. Eğer elde edilen kazanç 2023 yılı için belirlenen 1.9 milyon liranın üzerine çıkarsa da yıllık gelir vergisi verilmesi gerekiyor. Beyanname verilmesi halinde kazanca göre farklı oran kesiliyor. TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmesi beklenen torba yasa teklifi ile internet üzerinden bireysel kurs, eğitim ürün tanıtını yapanlar da kapsama alınacak. 2022 yılında, 8 bin 509 sosyal medya fenomeni mükellef 606 milyon lira hasılat üzerinden 91 milyon lira vergi ödedi. 2023 yılında 9 bin 676 mükellefin 921 milyon liralık hasılatı üzerinden 138 milyon lira kesinti yapıldı.

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O MASADAN YENİ POZLAR

Dilan Polat’ın 2019 yılında ‘Şampiyon Ligi’ diyerek paylaştığı fotoğraf karesinde bulunan ve haklarında soruşturma başlatılarak yurtdışı çıkış yasağı konulan sosyal medya fenomenlerinden bazılarının mutluluk pozları devam ediyor. Mal varlıklarına da el konulan bu isimlerden Merve Nur Korkut, İleyda Topal, ‘Tayyargil’ olarak tanınan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz’ün paylaşımları dikkat çekiyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman ile masada olmayan ancak soruşturmaya dahil edilen Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile Özlem Öz’ün annesi Hayriye Altınok’a yurtdışına çıkış yasağı uyguladı. Daha sonra da mal varlıklarına el konuldu.

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BENİ UYKU TUTMADI

- ‘Şampiyonlar Ligi’nin 3.6 milyon takipçili fenomenlerinden Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk açıklama yapan fenomen oldu. Amerika’da yaşayan Eylül Öztürk, “Beni de uyku tutmadı. Bu benim açımdan baş etmesi çok zor bir süreç. Kendinizi bir an olsun benim yerime koyun. Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten” dedi.

Eylül Öztürk mesajında “Beni de uyku tutmadı” dedi.

KÖY MANZARASI

- Dilan Polat’ın Sakarya’daki güzellik merkezi şubesini işleten 2.1 milyon takipçili Merve Nur Korkut takipçileriyle manzaraya karşı çay keyfi yaptığı fotoğrafları paylaşırken, ‘Şampiyonlar Ligi’nin genç yıldızı 173 bin takipçili İlke Ela Göz yaptığı pastanın fotoğrafını paylaştı.

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Merve Nur Korkut’un paylaşımı

ANNEDEN REKLAM

- Eşi Tayyar Taylan Öz ve çocuklarıyla geçtiğimiz günlerde tatile gittikleri köy evlerinde kömür sobalarının önünde pozu verip 2.5 milyon takipçisiyle paylaşan Özlem Öz’ün ardından annesi Hayriye Altınok da bir alışveriş sitesi üzerinden reklam yaparak 164 bin takipçisiyle paylaştı.

Hayriye Altınok’un paylaşımı

Özlem Öz’ün paylaşımı

BİR YUDUM GÜNEŞ

Kendi adıyla satış yaptığı güzellik ve kozmetik ürünleri olan İleyda Topal ‘Bir yudum güneş görünce içi ısınanlar’ paylaşımıyla güneşi görünce ne kadar mutlu olduğunu 2.2 milyon takipçisiyle paylaştı.

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Ela Göz’ün paylaşımı

- Özlem Altınok Öz ise son yaptığı paylaşımlarda soruşturma süreciyle alakalı takipçilerinden gelen destek mesajları için teşekkür etti. Özlem Altınok Öz, son mesajlarında lüks görüntüler yerine sobalı, yer sofralı fotoğraflar yayınladı.