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Son dakika: Sosyal medyanın 'Şampiyonlar 'Ligi'ne kötü haber! Kayyım atandı

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#Dilan Polat#Şirket#Sosyal Medya
Son dakika: Sosyal medyanın Şampiyonlar Ligine kötü haber Kayyım atandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 18:23

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Dilan Polat tarafından 2019'da paylaşılan ve sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan kişilere ait 12 şirkete kayyım atanmasına karar verildi.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor. Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik olarak başlattığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" soruşturması kapsamında, daha önce Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 fenomen hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmiş, ardından da 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, fotoğrafta yer alan kişilere ait 12 şirkete kayyım atanmasına karar verildi.

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TAYYAR ÖZ VE EŞİNE AİT 3 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Öz çifti hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemelerin ardından Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan çifte ait 3 şirket içinde kayyım atandı. Geçtiğimiz günlerde çiftin tüm mal varlıklarına da el konuşmuştu.

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#Dilan Polat#Şirket#Sosyal Medya

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