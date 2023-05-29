Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy kaybettiği ve en az oy aldığı iller

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Türkiye’de ilk kez yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca seçmen dün tekrar sandığa gitti. İkinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52.16'lık oy oranı ile Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı. Bu sonuçlara göre Kılıçdaroğlu'nun birinci tura göre ikinci turda oy kaybettiği iller dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİRİNCİ TURA GÖRE OYUNU DÜŞÜRDÜĞÜ İLLER:



ADIYAMAN

ERDOĞAN: 2. Tur %68.84 - 1. Tur %66.2

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %31.16 - 1. Tur %31.24

AĞRI

ERDOĞAN: 2. Tur %34.66 - 1. tur %31.72

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %65.34 - 1. Tur %65.8

BİNGÖL

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ERDOĞAN: 2. Tur %68.08 - 1. Tur %65.08

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %31.92 - 1. Tur %32.53

BİTLİS

ERDOĞAN: 2. Tur %49.79 - 1. Tur %46.45

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %50.21 - 1. Tur %50.91

DİYARBAKIR

ERDOĞAN: 2. Tur %28.39 - 1. Tur %26.48

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %71.61 - 1. Tur %71.96

HAKKARİ

ERDOĞAN: 2. Tur %27.89 - 1 Tur %24.64

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %72.11 - 1.Tur %72.32

MARDİN

ERDOĞAN: 2. Tur %34.76 - 1. Tur %32.29

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %65.24 - 1. Tur %66.11

MUŞ

ERDOĞAN: 2. Tur %41.67 - 1. Tur %39.12

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %58.33 - 1. Tur %58.88

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SİİRT

ERDOĞAN: 2. Tur %44.56 - 1. Tur %41.55

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %55.44 - 1. Tur %56.26

ŞANLIURFA

ERDOĞAN: 2. Tur %64.86 - 1. Tur %62

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %35.14 - 1. Tur %36.08

VAN

ERDOĞAN: 2. Tur %38.5 1. Tur %35.61

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %61.5 - 1. Tur %62.26

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KILIÇDAROĞLU'NUN OYUNUN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER:

Çankırı, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Düzce.