Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy kaybettiği ve en az oy aldığı iller

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Türkiye’de ilk kez yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca seçmen dün tekrar sandığa gitti. İkinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52.16'lık oy oranı ile Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı. Bu sonuçlara göre Kılıçdaroğlu'nun birinci tura göre ikinci turda oy kaybettiği iller dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NUN BİRİNCİ TURA GÖRE OYUNU DÜŞÜRDÜĞÜ İLLER:
ADIYAMAN
ERDOĞAN: 2. Tur %68.84 - 1. Tur %66.2
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %31.16 - 1. Tur %31.24
AĞRI
ERDOĞAN: 2. Tur %34.66 - 1. tur %31.72
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %65.34 - 1. Tur %65.8
BİNGÖL
ERDOĞAN: 2. Tur %68.08 - 1. Tur %65.08
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %31.92 - 1. Tur %32.53
BİTLİS
ERDOĞAN: 2. Tur %49.79 - 1. Tur %46.45
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %50.21 - 1. Tur %50.91
DİYARBAKIR
ERDOĞAN: 2. Tur %28.39 - 1. Tur %26.48
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %71.61 - 1. Tur %71.96
HAKKARİ
ERDOĞAN: 2. Tur %27.89 - 1 Tur %24.64
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %72.11 - 1.Tur %72.32
MARDİN
ERDOĞAN: 2. Tur %34.76 - 1. Tur %32.29
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %65.24 - 1. Tur %66.11
MUŞ
ERDOĞAN: 2. Tur %41.67 - 1. Tur %39.12
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %58.33 - 1. Tur %58.88
SİİRT
ERDOĞAN: 2. Tur %44.56 - 1. Tur %41.55
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %55.44 - 1. Tur %56.26
ŞANLIURFA
ERDOĞAN: 2. Tur %64.86 - 1. Tur %62
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %35.14 - 1. Tur %36.08
VAN
ERDOĞAN: 2. Tur %38.5 1. Tur %35.61
KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %61.5 - 1. Tur %62.26
KILIÇDAROĞLU'NUN OYUNUN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER:
Çankırı, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Düzce.