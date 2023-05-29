Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy kaybettiği ve en az oy aldığı iller

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023
Kılıçdaroğlunun ikinci turda oy kaybettiği ve en az oy aldığı iller
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 11:55

Türkiye, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için dün sandık başına gitti. 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan seçim sonuçlarına oyların yüzde 52.16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda 11 şehirde aldığı oyların ikinci tura oranla düştüğü kaydedildi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Türkiye’de ilk kez yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca seçmen dün tekrar sandığa gitti. İkinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52.16'lık oy oranı ile Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı. Bu sonuçlara göre Kılıçdaroğlu'nun birinci tura göre ikinci turda oy kaybettiği iller dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİRİNCİ TURA GÖRE OYUNU DÜŞÜRDÜĞÜ İLLER:

ADIYAMAN

ERDOĞAN: 2. Tur %68.84 - 1. Tur %66.2

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %31.16 - 1. Tur %31.24

AĞRI

ERDOĞAN: 2. Tur %34.66 - 1. tur %31.72

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %65.34 - 1. Tur %65.8

BİNGÖL

Haberin Devamı

ERDOĞAN: 2. Tur %68.08 - 1. Tur %65.08

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %31.92 - 1. Tur %32.53

BİTLİS

ERDOĞAN: 2. Tur %49.79 - 1. Tur  %46.45

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %50.21 - 1. Tur %50.91

Kılıçdaroğlunun ikinci turda oy kaybettiği ve en az oy aldığı iller

DİYARBAKIR

ERDOĞAN: 2. Tur %28.39 - 1. Tur  %26.48

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %71.61 - 1. Tur %71.96

HAKKARİ

ERDOĞAN: 2. Tur %27.89 - 1 Tur %24.64

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %72.11 - 1.Tur %72.32

MARDİN

ERDOĞAN: 2. Tur %34.76 - 1. Tur %32.29

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %65.24 - 1. Tur %66.11

MUŞ

ERDOĞAN: 2. Tur %41.67 - 1. Tur %39.12

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %58.33 - 1. Tur %58.88

Gözden KaçmasınKılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayızKılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayızHaberi görüntüle

SİİRT

ERDOĞAN: 2. Tur %44.56 - 1. Tur %41.55

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %55.44 - 1. Tur %56.26

ŞANLIURFA

ERDOĞAN: 2. Tur %64.86 - 1. Tur %62

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %35.14 - 1. Tur %36.08

VAN

ERDOĞAN: 2. Tur %38.5 1. Tur %35.61

KILIÇDAROĞLU: 2. Tur %61.5 - 1. Tur %62.26

Gözden Kaçmasınİmamoğlu: Her şey yeniden başlıyorİmamoğlu: Her şey yeniden başlıyorHaberi görüntüle

KILIÇDAROĞLU'NUN OYUNUN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER:

Çankırı, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Düzce.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık