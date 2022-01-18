Kılıçdaroğlu'ndan Suriye mesajı: 2 yıl içinde davul zurnayla yolcu edeceğiz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki Suriyelileri iki yıl içinde davul zurna ile ülkelerine yolcu edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin

dün Ankara’da ATO Congresium’da yapılan EXPO 2021 Hatay’ın tanıtım toplantısında, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 900 bin Suriyeliye ev sahipliği yaptıkları sözünü anımsatarak şunları söyledi:



DRAMIN BÜYÜK MALİYETİ



“Şöyle bir sözümüz var; en geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleri ile kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette onlar gidecekler, atalarının topraklarında üretmek, çalışmak isteyeceklerdir, can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyecektir. Bunun alt yapısını oluşturacağız. Göreceksiniz, Hatay eski görkemli günlerine ulaşacaktır.

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ATATÜRK O TALİMATA UYMADI

Okuduğum ve bildiğim kadarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul arasındaki uyuşmazlık önce İskenderun konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri sarayın izniyle İskenderun’dan Orta Doğu’ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal o dönem Suriye’de görevlidir, talimat gelmiştir, ‘İngiliz askerleri oradan Ortadoğu’ya geçeceklerdir’ diye. Gazi bunu kabul etmez, Sarayı uyarır, der ki ‘Buradan geçecekler ama Hatay’ın bir anlamda kaybedilmesine yol açabilir’. Bunu uygun görmediğini ifade etmiştir. Saraydan bir daha talimat gelmiştir ‘izin vereceksiniz’ diye. Atatürk bu talimata uymamıştır. Dolayısıyla Hatay’ın böyle bir özelliği daha var. Hatay’ın korunması aslında çok eskilerde, Cumhuriyet’in kuruluşundan çok önce Mustafa Kemal’in kafasında zaten vardır. Hatay’ı yeniden kazanmak ve bunu büyük bir diplomatik zaferle, bütün dünyanın kabul edebileceği yapı, bir hukuk sistemi içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kazandırması olağanüstü güzel bir olaydır. Bu bizim tarihimiz açısından da dünya tarihi açısından da son derece değerlidir.

DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Şu sözü hep beraber veriyoruz, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Zaten demokrasi ile taçlandıracak olanlar da Millet İttifakı’nın temel aktörleridir. Beraber bu ülkede huzuru, barışı, kardeşliği, inançlara, kültürlere saygıyı, kimliklere saygıyı hep beraber büyüteceğiz, yeşerteceğiz.”

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DEV KÜNEFEYE ŞERBET DÖKTÜLER

HATAY Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 Hatay’ın tanıtım toplantısını Ankara’da ATO Congresium’da yaptı. Toplantıya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu, Akşener ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş birlikte dev Hatay künefesine şerbet döktü. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)