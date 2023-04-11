Kılıçdaroğlu’ndan ittifak ortaklarına 70 kontenjan 4 ilde liste başı

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CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaklarına tanıdığı kontenjan sayıları parti içinde tartışma yarattı. Liste hazırlıkları sürecinde kontenjan sayılarına ilişkin beklentiler 20’li, en fazla da 30’lu sayılarla ifade ediliyordu. Ancak listeler açıklanıp kontenjan sayılarının parti listesinden seçime giren 4 partinin dışında İYİ Parti’ye de tanınan kontenjanla birlikte 70’in üzerine çıkması herkesi şaşırttı. Mevcut vekillerin yarısının dışarıda kaldığı listede, ittifak ortaklarına o sayının da üzerinde kontenjan verilmesi tepkilerin ilk tetikleyicisi oldu. Listelerde SP ve Gelecek Partisi’ne birer, DEVA’ya da 2 ilde listenin ilk sırasından adaylık verildi. Gelecek Partisi’nden il başkanı Nızar Ökten Şırnak’tan, SP’den eski belediye başkanı Serdar Atalay Bingöl’den, DEVA’dan da il başkanları Umut Dayanan Siirt, Yusuf Aslan da Iğdır’dan listenin ilk sırasında yer aldı.

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SADULLAH ERGİN’E TEPKİ

Önce Hatay için düşünülen ancak tepkiler üzerine Ankara’da Çankaya bölgesinden listeye konulan DEVA Partisi kontenjanından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin tepkilerin odağındaydı. CHP’nin iddialı olduğu Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük metropollerde mevcut vekillerin yarıdan fazlasının yenilenip, yerlerine yeni isimlerin yanı sıra ittifak ortaklarından birçok ismin kontenjandan getirilmesi de yine tepki konusu oldu.

DEPREM BÖLGESİNE YENİ EKİP

Listelerde büyük kentlerde olduğu gibi deprem bölgesiyle ilgili de önemli değişikliklere gidildi. Listede, deprem bölgesindeki illerde gösterilen adaylarla kadro büyük ölçüde yenilendi. Mevcut bazı isimlerin tutulduğu bu illerde büyük ölçüde yeni isimler aday gösterildi.

MUHTAR DA VAR İŞÇİ DE POLİS DE

- Liste, bütün bu tartışmaların dışında renkliliğiyle de dikkat çekti. Adaylar arasında 133 avukat, 55 iş insanı, 53 mühendis, 28 doktor, 25 öğretmen, 18 emekli, 17 mali müşavir, 16 eczacı ve 16 ekonomist, 8 akademisyen, 8 gazeteci, 5 veteriner bulunuyor. Listede muhtar işçi ve polis de yer aldı. Bingöl’de işçi Serdar Atalay ve Karabük’te ağır sanayi işçisi Bayram Karadağ aday gösterildi. Kahramanmaraş’ta emekli polis memuru Çağatay Atasay ve Bursa birinci bölgede de muhtar Canan Akın Erdem listede yer aldı. Listenin önemli sürprizlerinden birini de cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül’ün diplomasi başdanışmanlığını yapan eski Washington Büyükelçisi Namık Tan’ın İstanbul 2. bölgede listenin ilk sırasından aday gösterilmesi oluşturdu.

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LİSTE DIŞI KALANLAR

Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke listelerde yer almadı.