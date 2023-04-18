Kılıçdaroğlu’ndan Gençlere YÖK sözü: Kapatacağız

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Kılıçdaroğlu, gençlere “yurt sorununu bir yıl içinde çözme ve YÖK’ü kapatma” sözü verdi.



İKİ KIRMIZI ÇİZGİ: VATAN VE BAYRAK



Kılıçdaroğlu, dün İmamoğlu ile İstanbul Çatalca’da halk buluşmasına da katıldı. Konuşmasında esnaf ve çiftçilerin kredi faizlerini sileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Altı lider bir aradayız tek hedefimiz Türkiye. Partizanlık yok, ben şuna bakacağım, o evde herkeste huzur var mı? Çocukların karnı tok mu? Bir çocuk açsa artık diyeceğim ki 85 milyon açız çünkü o çocuğun önce karnının doyması lazım diyeceğiz” dedi.



HÜDA PAR üzerinden Cumhur İttifakı’na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Gaffar Okkan’ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Bizim, CHP’nin iki kırmızı çizgisi var, bir vatan, iki bayrak. Katillerle, teröristlerle iş tutanlar bize ders vermeye kalkamazlar” diye konuştu.

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BAHARLARIN EN GÜZELİNE BİRLİKTE KAVUŞACAĞIZ



CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftarın ardından konuşma yapan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Liderler olarak Halil İbrahim sofrasına oturduk, halkımızı da adalet, eşitlik, hukuk, özgürlük ve hakça paylaşım için bu sofraya davet ettik. Bu sofrada birlik ve beraberliğimiz de güçleniyor. Bu sofrada açgözlülük yok, hırs yok, art niyet yok, kibir yok ama istişare var, paylaşma var. Milletimiz için kurduğumuz bu Halil İbrahim sofrası birliğin sofrasıdır. Bu sofra haram yiyenlerin sofrasına hiç ama hiç benzemez. Bu sofra hak sofrasıdır, herkes payını alsın diye kuruldu. Değer odaklı yaşam da bu sofrada filizleniyor. Bu filizler fidan olup çiçek açacak, inanın baharların en güzeline hep birlikte kavuşacağız.’’



CAMİ AÇILIŞINA KATILDI



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Beylikdüzü Hacı Naif Akkuş Camisi’nin ibadete açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da eşlik etti.

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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GERİ GELECEK

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, öğrencilerin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili soruları üzerine de “İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girecek. Tabii sadece sözleşmenin yürürlüğe girmesi yetmiyor aslında. Biz bu olaylara bakan özel mahkemeler kurmak istiyoruz” diye konuştu.