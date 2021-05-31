Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk’e hakarete fotoğraflı yanıt

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, millet ittifakının diğer ortağı Meral Akşener ile İstanbul’un Fethi için düzenlenen törende çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak İstanbul’un fethinin yıldönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle: “Osmanlı Devleti’nin en genç padişahlarından, fetihe çıktığında sadece 20 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet Hanımız ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yâd ediyorum. İstanbul’un fatihinin emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, bu şehir Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeğidir. Ayrıca kimlerin damarlarında kâfir ve zalim kanı akar, vatansever Sütçü İmam’dan beri çok iyi biliriz.”

ÖZAL AİLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8’inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş’taki evlerinde ziyaret etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İl Başkan Vekili Hale Özcömert Coşkun’un da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, Semra Özal ve diğer aile üyeleriyle görüştü. (Aziz ÖZEN/ İSTANBUL)

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