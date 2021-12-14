Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret önerisi

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'na katıldı. Lansmana Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve kadınlar katıldı.

Lansmanda konuşan Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası ile ilgili, "Aile Destekleri Sigortası'nın özelliği ne? Kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demek. Halkadan birisi yok şu anda. Bu olmadığı için dramlar yaşanıyor. Onu biz tamamlayacağız. Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır. Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. Ailenin durumuna, pozisyona bağlı olarak en az asgari ücret tutarında destek sağlanacak. Ailede engelli olup olmadığı belirlenecek. Bazı ailelere farklı gelirlerle yardım yapılacak. Ailenin durumuna göre en az asgari ücret olmak üzere ailelere destek verilere. Örneğin, ailede engelli ya da yaşlı var. Sigorta engelliye ya da yaşlıya bakan kadının sosyal güvenliğini sağlayacak. Bakan kişi emeklilik hakkı da kazanacak. Aile Destekleri Sigortası Yasası çıktığı zaman bu ailenin çocuklarına öncelik hakkı tanınacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalı olacak. Sürekli yardım almak değil çalışmak, kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, asgari ücretle ilgili öneride bulunarak, "Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Adı üzerinde asgari ücret. Bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret. 2021 Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. Bugünkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler. Büyüme de onların olsun" diye konuştu.