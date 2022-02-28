Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat buluşması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’taki Polat Otel’de 28 Şubat mağdurlarıyla buluştu. Kılıçdaroğlu’na İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, toplantının basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren ilk bölümünde 28 Şubat mağdurlarını dinledi, basına açık bölümünde ise açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, medyaya haber vermeden çok sayıda kişiyi ziyaret edip helalleştiğini söyledi.

KALBİ KIRILMIŞ İNSANLARLA BULUŞTUM

Kılıçdaroğlu, özetle şöyle devam etti:“Bu konuda kimseye bir şey söylemedik ama bu süreçte kalbi kırılmış insanlarla buluştum. Neleri düzelteceğimizi anlattım. Liste o kadar uzun ki. Daha çok kişiyi ziyaret edeceğim. Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurları var bu salonda. Onların karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Ben de fişlendim ve mahkemede hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurları ile de barışacağız; 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.

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İKNA ODALARI, ROBOSKİ, SİVAS

İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkûmlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. ‘Bir solcu-bir ülkücü’ diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleri ile de helalleşeceğiz. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor, çünkü yaralar hâlâ açık. Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek; barışabilmek, yolumuza devam edebilmek demektir. Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım. İnşallah bu ahdim, benim mirasım olacak. Barışmış bir millet, benim en büyük başarım olacak inşallah.”

KILIÇDAROĞLU, ERBAKAN ANMASINA KATILDI

MİLLİ Görüş hareketinin kurucu lideri ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın vefatının 11. yıl dönümü nedeniyle Saadet Partisi, Haliç Kongre Merkezi’nde anma programı düzenledi. Törene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve HDP milletvekili Nimetullah Erdoğmuş katıldı.

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BAŞARIMIZIN NİŞANESİ

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu toplantı kutuplaşmayı ve çatışmayı hızla azaltmayı başardığımız bir sürecin nişanesi olarak tarihteki yerini alacaktır. Beş yıl önce başlattığımız diyaloğun ve toplumsal uzlaşma çabamızın ulaştığı noktadan hepimiz gurur duymalıyız. Yunus Emre’nin ifade ettiği gibi hep birlikte tanış olduk ve işi kolay kıldık”dedi.