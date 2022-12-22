Kılıçdaroğlu'na: 'Bay Kemal oğluna sahip çık'

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6 KAFADAN 6 AYRI SESİN ÇIKTIĞI...

“Bu ülkenin her bir ferdi, bize ve müktesebatı, söylemi, duruşu, önündeki-arkasındaki ortaklarıyla 6’lı masa denilen yıkık dökük yapıya baktığında, geleceği için kime güvenebileceğini gayet iyi bilir. Daha bismillah demeden 6 kafadan 6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçtiğimiz hafta hâkimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil, bireysel eylemi sebebiyle ceza alan bir şahıs, bu konuda sergilenen tuhaf tavırlar bile tek başına masa efradının perişanlığını göstermeye yeterlidir.

YASAK KARARINI KUTLAYANLAR

Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, çak yaparak, bayram havasıyla kutlayanları mı ararsınız; bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız; daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik hesapları yapanlar mı ararsınız; yine hâkimlere hakaret gibi bireysel bir suçla ilgili yargılamayı ülkemizin siyasetini yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız. Maşallah, tekmili birden ortaya döküldü. CHP’nin başındaki zat, birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor? ‘Biz baba-oğul gibiyiz.’ Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden ‘Bay Kemal, oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadık. Şaka bir yana 6’lı masanın da yanında-yöresinde kendine yol açmak için dolananların da ne yaptıkları, ne dedikleri, nereye gittikleri, hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız, bizim işimiz var ya, yapmamız gereken daha çok şeyler var.

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ANAYASADA PARTİLERİN SAMİMİYETİNİ GÖRECEĞİZ

Anayasa teklifimizin Komisyon ve Genel Kurul aşamalarındaki tartışmalar tüm partilerin demokrasi, hak ve özgürlükler konusundaki samimiyetini gösteren bir turnusol kâğıdı işlevi de görecektir. Bu işin öyle parti toplantılarında kürsü yumruklamakla, gece yarısı videolar yayınlamakla olmayacağına, gerçek niyetin ve tutumun böyle durumlarda ortaya çıkacağına hep beraber şahitlik edeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Meclis’e bir Anayasa değişikliği teklifini ayrıca sunduk zaten ve bunu şu anda sonuna kadar kovalıyoruz, kovalayacağız.

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YANLARINA KÂR BIRAKMAYIZ

Yaklaşık 600 bin çiftçimizin kullandığı 56 milyar liralık kredinin faizinin tamamı devlet tarafından ödenmektedir. Her kesimden işletmemize, yatırımcımıza, üreticimize, girişimcimize verdiğimiz bu destekleri 2023 yılında da sürdüreceğiz. Tek isteğimiz büyük fedakârlıklarla verdiğimiz bu kredilerin üretim, istihdam, ihracat için kullanılmasıdır. Yani bu krediyi alıp da bir başka yere faizle yatırmayı, biz bu milletin bir hakkı olarak görüyoruz ve bunu helal etmeyiz ve kovalıyoruz. Bir kez daha ifade ediyorum, yatırımcının başımızın üzerinde yeri var. Üreten, katma değer ortaya koyan herkesin başımızın üzerinde yeri var. Bunları krediyle, teşvikle, hibeyle desteklemek boynumuzun borcudur. Ama bankadan devletin fedakârlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananlara bu ülkeye verdikleri zararı yanlarına kar da bırakmayız, bunu bilmeleri lazım.”

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ÜCRET ARTIŞLARININ ERİYİP GİTMESİNE RIZA GÖSTERMEYİZ

ERDOĞAN ücret artışları ve enflasyon konusunda da şöyle konuştu: “Bugüne kadar 2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında yapılanları 3’e, 5’e, 10’a katlayan eser ve hizmetleri ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunmakta kararlıyız. Ekonomi programındaki tercihimiz sebebiyle bizi kıyasıya eleştirenler bile artık söylemlerini değiştirmeye, yumuşatmaya, hatta kimileri hakkımızı teslim etmeye başladı.

Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Artık hep birlikte önceliğe milletçe ortak geleceğimize vermek mecburiyetindeyiz.

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PAHALILIK BELASINDAN KURTULUŞ YILI

Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023’ü diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun de dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Bunu da ancak işvereniyle, çalışanıyla, esnafıyla, üreticisi ve tüketicisiyle 85 milyon hep birlikte göstereceğimiz dirayetli, sabırlı, vakarlı duruşla yapabiliriz. Geçmişte darbelerle, vesayetle, terörle, nice kirli oyunlarla milletçe hep ertelemek zorunda kaldığımız hayallerimizle aramıza bu defa kimseyi sokmayacağız.”