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Kılıçdaroğlu: Terör örgütleriyle masaya asla oturmadım

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023
Kılıçdaroğlu: Terör örgütleriyle masaya asla oturmadım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 12:28

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında "Buradan açık ilan ediyorum; ben terör örgütleri ile masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Buradan ilan ediyorum; ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim" ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenledi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Ben karşımda daha mert daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Milletimizi çaresizlik içinde iftira ile aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadılar. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden memnuniyetsizliğini gayet açık bir görüş ortaya koydu. Şunu da açık yüreklilikle ifade edeyim biz de sizin mesajlarınızı aldık.

Tüm tutanaklar elimizdedir tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. YSK'ya gerekli itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MASAYA ASLA OTURMADIM VE HİÇBİR ZAMAN DA OTURMAYACAĞIM"

Buradan açık ilan ediyorum; ben terör örgütleri ile masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım.

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Buradan ilan ediyorum; ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım.

Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim.

Buradan ilan ediyorum; iktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım ve bu sebeple 2 tane torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını soracağım.

"VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN"

28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek ahlaki, vicdani görevidir. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Vatanını seven bizimle omuz omuza gelsin. Vatanını seven sandığa gelsin.

Ayrıntılar geliyor...

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023

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