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Kılıçdaroğlu: Mülteci akınına kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023
Kılıçdaroğlu: Mülteci akınına kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 15:55

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damalarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında, ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, seçmenlere seslenerek, "Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. 'Sınır namustur' böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damalarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında, ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi bakıp; onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Daha düne kadar Büyük Orta Doğu Projesi'nin (BOP) eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. 10 binlerce vatandaş, depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere 'dur' emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız" diye konuştu.

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'VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN'

Vatandaşların, çeşitli isimlerle yaftalandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi 'Kürt', işine gelmedi mi 'PKK'lı, işine geldi mi 'mütedeyyin', işine gelmedi mi 'FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Amerika ve FETÖ ile iş birliği yapıp, milli orduya kumpas kuranlara, 'Balyoz'da, 'Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan 'Kozmik Oda'yı, namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler; türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler, ayağa kalkın ayağa, ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız" açıklamasında bulundu.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023

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