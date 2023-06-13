Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yarın bir araya gelecek

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'partide değişimin önünü açacağım' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. Yarın Ankara'da kritik görüşme gerçekleşecek. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu üçüncü kez bir araya gelecek.

Bu görüşmeye ilişkin detayları CNN TÜRK CHP Muhabiri Melike Görür paylaştı:

KILIÇDAROĞLU: DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIM

Yarın İBB Başkanı İmamoğlu Ankara'ya geliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmenin sabah saatlerinde olması bekleniyor. Kurultaya az bir süre kaldı. Ekim ayında il kongrelerinin tamamlanması ile birlikte 38. olağan kurultayı takviminin belirlenmesi bekleniyor. Bu aşamada İmamoğlu'nun açıklamaları dikkat çekmişti. Gözler hem Kılıçdaroğlu'nun hem İmamoğlu'nun açıklamalarındaydı. Bugün her iki isimden de açıklama geldi. Kılıçdaroğlu grup kürsüsünden yaptığı açıklamada "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi. Ayrıca Kılıçdaroğlu "Değişimin önünü açacağım" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda değişim isteyen partilere de seslendi. "Değişimin parçası olmak isteyen bireysel beklentilerden arınmalı" dedi.

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"İSTANBUL ISKALAMADIĞIMIZ BİR NOKTA"

Ekrem İmaoğlu'nun bugün İstanbul'da programı vardı. Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları belediyelerin başında durmalı" sözleri ile ilgili konuştu. İmamoğlu, "Bizim zaten asla ıskalamadığımız bir noktadır İstanbul. Mesele zaten İstanbul'dan ibaret değildir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU-ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de dikkat çeken açıklama yaptı. Genel başkan adayı olup olmayacağı sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmam" sözleri ile cevap vermişti. Özel ile İmamoğlu'nun görüştüğü konuşuluyordu. İmamoğlu o iddiayı doğruladı. Diğer CHP'lilerle de sık sık bir araya geldiğini ifade etti. "Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke... Partide aklınıza gelecek herkesle görüştüm." dedi. Gözler ise yarınki İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesine çevrilmiş durumda. Değişim mesajlarının verildiği bu günlerde bu görüşme kritik olacak.