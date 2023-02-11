Kılıçdaroğlu: Deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıkılan binaların enkazında süren çalışmaları inceledi. Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi’nin enkazında ekiplerin çalışmasını izleyen Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine çadır gönderilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Malatya'da kendilerine aktarılan en önemli sorunun çadır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Malatya'da bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Gazeteci arkadaşlarda farkındalar hava çok soğuk. İnsanlar belli yerlerde duruyorlar. Az önce gittiğimiz salonu vatandaşlara açıyorlar ama dışarda kalan, geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların büyük bir kısmının Malatya'dan ayrıldığı ifade edildi. Çadır konusunda açık çağrı yapıyorum. Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan büyük acı çekiyor, mustaripler. Bize çadır gönderin diyorlar. Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum. Elinizde çadır var, stokunuz varsa bizim büyükşehir belediye başkanlarımıza ulaşın. Biz bunları satıp alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz" diye konuştu.

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"DEFALARCA ÇAĞRI YAPTIM"

"Şu ana kadar çadır sorunu giderilemiyorsa demek ki sorunumuz var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabilirler?" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu soğukta insanları soğuğa mahkum etmek akıl alacak değil. Zaten depremin acısını yaşıyorlar, bir de böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları gerçekten üzüntü verici. Şunu da ifade etmek isterim Türkiye, büyük, güçlü bir ülke. Sorunlarını çözebilecek kapasitede olan bir ülke. Her türlü imkanı var ama maalesef koordinasyonsuzluk pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlar konusunda da hükümete çağrı yaptım, defalarca dile getirdim. Benim seslenmem, vatandaşın çektiği acılarının duyulmasını sağlamak için. Vatandaşın derdi bilinsin. Vatandaş çadır istiyor. Bu ülkede çadır nasıl olmaz. Çadır stokları nasıl olmaz? Kızılay'ın AFAD'ın çadır stokları nerede? Bunların önceden düşünülmesi stokların hazırlanması gerekirdi. Bunların oluşturulamaması büyük bir sorun. Hükümete çağrı yapıyoruz. Lütfen bu sorunu çözün. Elinde çadırı olan kim, hangi işletme varsa bize bildirsin. Kaç çadır varsa biz bunları alacağız deprem bölgelerine göndereceğiz. Büyükşehir belediye başkanlarımız burada. Onlar zaten bütün elemanlarıyla depremin olduğu yerlerde sorunları gidermeye çalışıyorlar. Çadır bulmakta biz de zorluk çekiyoruz, çünkü çadır yok."

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"SON DERECE ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Deniz Baykal'ın vefatıyla ilgili de açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Deniz Bey’i kaybettik. Son derece üzüntülüyüm. Bu ülkenin huzura kavuşması için, bu ülkede demokrasinin gelişmesi için hakkın, hukukun, adaletin aranması için büyük çaba harcayan genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin, CHP'lilerin ve bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun, hepsine başsağlığı diliyorum" dedi.