Kılıçdaroğlu AP Türkiye Raportörü ile görüştü

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CHP Genel Merkezi’ndeki basına kapalı görüşmede, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu. AP İnsan Hakları Alt Komisyonu üyeleri de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve beraberindeki milletvekilleriyle görüştü. Altay şunları söyledi:

ÖZGÜRLÜKÇÜ PARTİYİZ

“CHP, insan haklarının çağın gereklerine uygun olarak sürekli geliştirilmesi gerektiğine inanan bir parti. Kadın erkek eşitliği noktasında Türkiye’de en yüksek hassasiyete sahip bir partiyiz. Kadın erkek eşitliğinin olmadığı bir ülkenin tam anlamıyla kalkınması mümkün değil. Bizi daha iyi tanımanızı arzu ederiz. CHP, Avrupa’nın en özgürlükçü partilerinden biridir. Uluslararası gündemin yoğun olduğu, Ukrayna meselesinin konuşulduğu bir tablodayız. Biz savaşın en büyük insan hakları ihlali olduğunu ve en büyük insanlık suçu olduğunu kabul eden bir partiyiz.”