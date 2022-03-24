Kılıçdaroğlu: Altımız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz

Haberin Devamı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu'nda 'muhtarlar buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, muhtarların sorunlarını dinlemek üzere geldiğini belirterek, "Ben muhtarların sorunlarını anlatmayacağım, muhtarların sorunlarını nasıl çözeceğimi anlatacağım. Sorunu zaten siz yaşıyorsunuz, içindesiniz. Muhtarlık demokrasinin temel taşlarından birisidir. Muhtarları demokrasinin temel taşı haline nasıl getiririz, bunu anlatacağım sizlere. Muhtarların haklarını savunmak önce muhtarların görevi sonra da bizim görevimiz. İşin doğasında da bu var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı sürecinde kendisine çok iftira atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bakın bunu seçerseniz bütün sosyal yardımlar kesilir' diyorlardı. Kesildi mi, kesilmedi. 'Sakın Mansur Yavaş'a oy vermeyin, verirseniz elektrik, su faturalarınızı teröristler toplayacak' dediler. Akıl var mantık var. Beni sevindiren olay, Ankaralıların Mansur beye duydukları güven. Gittiler oylarını verdiler" diye konuştu.

Haberin Devamı

'2 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR: BAYRAK VE VATAN'

Kılıçdaroğlu, kendisinin muhtarlar için personel verme önerisine karşı çıkıldığını anımsatarak, "Bunu söylediğimde kıyamet yine koptu; 'Muhtara personel mi verilir?' Neden verilmesin. Bizim belediyelerimizin bir kısmında personel veriliyor. Dünya kadar işiniz var. Yeni yeni işler çıkıyor bir de size. İcra dosyaları size geliyor, yüzlerce dosya geliyor. Bu dosya sıraya konacak. Kaçına tebliğ edildi, kaçına edilmedi. Muhtarın 50 tane kolu yok. Bari yanında bir tane olsun" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Ukrayna duyurdu: Rus gemisini imha ettik Haberi görüntüle

'HEPİMİZ DE MEMLEKET SEVGİSİ VAR'

İki konunun CHP açısından kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bir bayrak, iki vatan. Onun dışında hepimiz kardeşiz. Ayrıştırarak, bölerek, kavga ederek toplum bir yere gitmez. Ekonomik açıdan büyük sıkıntılar içindeyiz. Toplumun her kesimi sıkıntı içinde. Türkiye tarımda kendine yeten bir ülkeydi. Nohuttan mercimeğe, canlı hayvandan ete, ayçiçeğinden kanola yağına kadar her şey dışarıdan geliyor. Neden, niçin, kim yaptı bunu. Niye yaptı sizin sorgulamanız lazım. Siz muhtarsınız. Muhtarlar mahallenin kanaat önderidir. Nasıl oldu da bu memleket bu hale geldi"

Haberin Devamı

Millet İttifakı olarak Türkiye'yi ekonomik sıkıntıdan kurtaracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bazen, '6 benzemez bir araya geldiniz' diye kızıyorlar. Altımız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz. Hepimiz demokrasi, insan hakları istiyoruz. Hepimiz de memleket sevgisi var. Hepimizin görüşü farklı olabilir doğru, akıl akıldan üstündür" dedi.

'HEPSİNİN BERAAT ETMESİ LAZIM'

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda 103 emekli amirallerin yaptığı açıklamanın ne kadar doğru olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Amirallere tek tek teşekkür edilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir gerçeği iktidardan çok daha önce bildiler ve toplumun önüne koydular. İktidarın, amirallere teşekkür etmesi lazım. Yargılama aşamasının da süratle bitmesi lazım. Hepsinin beraat etmesi lazım. Açılan dava yersiz bir davaydı. Devlette liyakatten söz ediyoruz, amirallerin temel görevi budur zaten" dedi.