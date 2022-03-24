Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Ukrayna’dan Rus askerlere tecavüz suçlaması! İlk resmi soruşturma başlatıldı

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken işgalci birliklerin Ukraynalı kadınlara karşı tecavüzü bir savaş aracı olarak kullandığı bildiriliyor.

İLK RESMİ SORUŞTURMA

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova gelen ihbar üzerine ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin kadına saldırdığını söyledi.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova (resimde), Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda bir kocayı öldürüp karısına tecavüz ettiğinin bildirilmesinin ardından ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova (resimde), Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda bir kocayı öldürüp karısına tecavüz ettiğinin bildirilmesinin ardından ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.



Kadının kocasını öldüren askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi.

Venediktova, askerlerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra, çiftin çocuklarını silahlarla tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

UKRAYNALI VEKİL:SAVAŞ ARACI OLARAK KULLANIYORLAR

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1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından işgaline değinen Milletvekili Lesia Vasylenko ise şu ifadeleri kullandı;

'İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor.'

Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus bombardımanlarına dair açıklama yapan belediye, sivillerin yaşadığı 998 binanın vurulduğu bildirdi. Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus bombardımanlarına dair açıklama yapan belediye, sivillerin yaşadığı 998 binanın vurulduğu bildirdi.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

06.35 Rusya, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip, buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı. Savaşta neredeyse bir ay geride kalırken Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan uydu görüntüleri ise Rus ordusunun savunma pozisyonuna geçmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Bu iddiaya ABD'den doğrulama geldi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili, Rus ordusunun Kiev çevresine savunma pozisyonları kazdığını doğruladı.

AP'ye konuşan bir NATO yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde asker kayıplarının 7 ila 15 bin arasında olduğunu söyledi.

Bu adımın Rusya'nın 'uzun bir savaş' planına işaret ediyor olabilir. Uydu görüntülerinde Rus askerlerin bölgeye mayın döşediği de görülüyor.

06.00 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Perşembe günü Ukrayna'ya yapılacak 6 bin füze yardımını açıklaması bekleniyor.

Brüksel'de düzenlenecek olan NATO ve G7 liderleri zirvesinde Johnson, Ukrayna askerlerine ve pilotlarına 33 milyon dolarlık ek yardım da açıklayacak.

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İngiltere hükümeti, BBC Dünya Servisi'nin Ukraynaca ve Rusça dil servislerine de 4,1 milyar poundluk katkı yapacak.

Johnson, "Birleşik Krallık, Ukrayna'ya ekonomik ve askeri yardımları artırmak için mütteifkleriyle çalışmaya devam edecek. krizin birinci ayı dolarken uluslararası toplum bir seçimle karşı karşıya. Ukrayna'da özgürlük ateşinin yanmaya devam etmesini sağlayabiliriz ya da Avrupa ve dünyada bunun söndürülmesi riskini alırız." dedi.

İngiltere, Ukrayna ordusuna daha önce de 4.000 füze yardımında bulunmuştu. 400 milyon poundluk da insani ve ekonomik yardım gönderdiğini açıklamıştı.

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RUSYA, ABD'YE 'İSTENMEYEN KİŞİ' LİSTESİNİ DUNDU

05.44 ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne, çarşamba günü Rusya yönetiminden ulaşan listede yer alan birçok diplomat, "persona non grata" yani "istenmeyen kişi" ilan edildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün yaptığı açıklamada, listede yer alan diplomatların Rusya'dan çıkarılacağı belirtildi ancak sayı verilmedi:

"Bu, Rusya'nın ikili ilşkilerimize katkı vermeyen ve yapıcı olmayan adımlarının sonuncusu. Şu an her zamankinden fazla şekilde hükümetlerimiz arasındaki iletişimi sağlamak için gerekli diplomatik personelin görev yapması kritik önemde."

Rus medyası, bunun, ABD'nin Birleşmiş Milletler'de çalışan 12 Rus diplomatı "ulusal güvenlik kaygıları" sebebiyle sınır dışı etme kararına yanıt olduğunu yazdı. Habere detaylı şekilde yer veren Interfax da diplomatların sayısını vermedi.

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ZELENSKİ'DEN 'KÜRESEL PROTESTO' ÇAĞRISI

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05.32 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Şubat'ta başlayan Rusya işgalinin başından bu yana her gece bir video mesaj paylaşıyor. Perşembe günü savaş birinci ayını doldururken, İngilizce bir video yayımlayan Zelenski dünya genelinde herkese Rusya'yı protesto etme çağrısı yaptı:

"Rusya'nın savaşı sadece Ukrayna'ya karşı değil. Anlamı çok daha geniş. Rusya bu savaşı özgürlüğe karşı başlattı. Rusya, Avrupa'daki tüm insanların özgürlüğünü yok etmeye çalışıyor. Tüm dünyadaki insanların... Sadece sert ve şiddetli güç kullanımının işe yaradığını göstermeye çalışıyor. Dünya Rusya'ya dur demeli, dünya savaşı durdurmalı. Bir ay oldu bile... Bu kadar uzun.

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"Meydanlarınıza, sokaklarınıza çıkın. Görünür olun ve sesinizi duyurun. İnsanların, özgürlüğün, barışın önemli olduğunu, Ukrayna'nın önemli olduğunu söyleyin"

02.00 Rusya, BM’deki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak ABD’ye nota vererek “İstenmeyen kişi” listesini sundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD’li diplomata nota verildiği belirtilerek, “23 Mart'ta ABD'nin Moskova'daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya’nın New York’taki Daimi Temsilciliği’nde görevli diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu” denildi.