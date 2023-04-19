Kılıçdaroğlu: 300 milyar dolarlık yatırım sözü aldım

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 47 bin 970 konutluk 7 ayrı projesinin temel atma ve proje tanıtım toplantısına katıldı. “Londra’da tefecilerle görüşüyor” eleştirilerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

KONUT SORUNUNU BİTİRECEĞİZ

“Buradan söz veriyoruz, konut sorununu çözeceğiz. Ama önce deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yıkılan konutlarını, işyerlerini, ahırlarını yapacağız, bir kuruş da almayacağız, sonra da onlarla oturup helalleşeceğiz.

ABD’ye, İngiltere’ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı Türkiyemize nasıl getiririz, onun da çabasını harcamıştım. Londra’da Türkiye’ye yatırım yapacak çevrelerle görüştüm. Onlardan 300 milyar dolarlık yatırım sözü de aldım. Erdoğan kalkmış konuşuyor, ‘Nasıl alacak?’ diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek. Gelecekler, helalinden yatırım yapacaklar, istihdam yaratacaklar.

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MİLLİYETÇİ KİM GÖRSÜNLER

Alışmışlar tefecilere para vermeye, sanıyorlar ki biz tefecilerin peşinde koşuyoruz, hayır efendim. Ülkemize temiz parayı getireceğiz, üretim yapacağız, iş dünyasının önündeki engelleri kaldırıp yatırım seferberliği başlatacağız.

Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız; bizim için kutsaldır, gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar, bayrağımızı indirdiler. Süleyman Şah Türbesi’ni kendi topraklarına götüreceğiz. Şanlı bayrağımızı da kendi topraklarımızda dalgalandıracağız. Görsünler bakalım milliyetçi kimmiş. Milliyetçiliğimizi sorguluyorlar, Gaffar Okkan’ın katilleriyle işbirliği yapanlar bize hesap soramazlar.”

Kılıçdaroğlu ve Akşener dün Ankara’da 47 bin 900 konutluk temel atma ve proje tanıtım toplantısına katıldı.

120 AY VADEYLE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende projeyle ilgili, “Yüzde 15’i peşin 120 ay vade başta olmak üzere sabit ödemeli sağlayacağımız kredi seçenekleriyle dar ve orta gelirli hemşehrilerimizin ev sahibi olmalarında büyük kolaylık sağlayacağız” diye bilgi verdi.

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AKŞENER: VERECEKSİNİZ OYLARI SEÇECEKSİNİZ

Akşener de törende “Başbakan Meral” sloganları üzerine, “Öyle bedava yok, vereceksiniz oylarınızı, çok çalışacaksınız, hem cumhurbaşkanımızı seçeceksiniz hem de öyle oy alacak ki İYİ Parti ben de başbakanlığı hak edeceğim” dedi.