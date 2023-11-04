Kıbrıs’ta BM oyunu... Türk’e yol Rum’a villa

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Birleşmiş Milletler’in ‘ara bölge’de Rumlara imar izni vermesi KKTC’de büyük tepkiye neden oldu. BM’ye sert tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rumların BM denetimindeki ara bölgeye girerek Türklerin yapacağı yol güzergâhında parselizasyon çalışmalarına başladığını belirtti ve “BM’nin Rum yanlısı politikaları yeni değil. BM’den Rumların çalışmalarına derhal son vermesini ve iş araçlarını çekmesini istedik” dedi.

BM, geçen ağustosta ara bölgedeki Pile köyünde Türklerin yaptığı yol çalışmasını engellemek isteyince kriz çıkmıştı.

ARA BÖLGEYİ GASP ETTİLER

BM ile temasları sürecinde, AB’nin ara bölgeyi AB toprağı ve Rumların denetimindeki topraklar olarak kabul ettiğini öğrendiklerini anlatan Ertuğruloğlu, “Ne biz biliyorduk ne de anavatan Türkiye. Ara bölgenin AB ve Rum denetiminde olmasını kabul etmemiz söz konusu değil. KKTC, ara bölgedeki haklarından vazgeçmiş değildir. KKTC’ye, bariz şekilde Kıbrıs Türk halkını dışlayan BM ile ilişkilerini masaya yatırma hakkı doğmuştur” diye konuştu.

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Tahsin Ertuğruloğlu

BURADA İKİ DEVLET VAR

Yeni kriz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’le görüşmesinde de gündeme geldi. BM’den Rumların Pile köyünde inşaat çalışmalarını durdurmasını isteyen Tatar, “BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki faaliyetleriyle ilgili diğer tarafla anlaşması var. KKTC ile anlaşmasının olmaması artık kabul edilemeyecek bir aşamaya geldi. Kıbrıs’ta iki devlet var. BM faaliyetlerini sürdürecekse, KKTC ile de mutabakat metni imzalamalı” ifadelerini kullandı.

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Yeşil Hat, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün denetiminde.

BİLGİ NOTU 346 KM2’LİK YEŞİL HAT

- KKTC ile Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki 180 kilometre uzunluğundaki sınır hattı BM Barış Gücü denetiminde. Yeşil Hat da denilen bölge 346 kilometrekare büyüklüğünde. AB, Rumları ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ adı altında tam üye yaptığı 2004 yılında Kıbrıs’ın tümünü AB toprağı kabul etti, Kıbrıs sorunu çözülene kadar KKTC’de müfredatı askıya aldı. Son krizde, AB’nin BM denetimindeki ara bölgeyi de Rumların hukuki kontrolünde kabul ettiği ortaya çıktı.