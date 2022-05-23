‘Kibarsın’ diyorlar

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, önceki günkü İstanbul mitinginin ardından geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu mesajları verdi:

HATALAR OLMUŞTUR

“Bugün yüzbinler mitingde buluştuk ve sahnede bu ülkenin en savunmasızları vardı. Sarayın çoktan unuttuğu bu insanların çığlığını dinledik. Akabinde yaptığım konuşmamdan önemli noktalara dikkati çekmek istiyorum. Bana ‘Çok iyi kalplisin, kibarsın ama’ diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem. Ve son olarak ‘Ama geçmişte CHP de...’ meselesi. Evet, hatalar olmuştur ama Allah şahidimizdir ki bu parti ve yol arkadaşlarım kendimizi geliştirmek için çok çabalıyoruz. İnanmaktan, öğrenmekten ve şükretmekten vazgeçmeyenlerin başına harika şeyler gelir. Tam oradayız.”