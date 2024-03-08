Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'ın iddiasına çok sert yanıt: Kepazeliktir, çukurluktur

Haberin Devamı

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, halka hitap ettiği miting meydanında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." ifadelerini kullanmış ve bu açıklama büyük tepki çekmişti.

ÖZEL'İN 'DİL SÜRÇMESİ' SÖZLERİNİ YALANLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal'ın bu ifadeleri için 'dil sürçmesi' derken Köksal, bir açıklama yaparak sözlerinin arkasında olduğunu, konuşmasının dil sürçmesi olmadığını söyledi.

İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERDİ

Köksal'ın DEM Parti sözlerine CHP içinden en sert tepki Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Köksal için "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" demişti.

FATİH PORTAKAL: TALİMATI KILIÇDAROĞLU VERDİ

TV programcısı Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözleri ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Portakal, canlı yayında "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT YANIT

Fatih Portakal'ın iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu çok sert sözlerle cevap verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demek; seviyesizliktir, terbiyesizliktir! Buna en başta ben müsaade etmem! "İspatlayamam ama" diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur! Bırak öyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da Namerttir!" dedi.