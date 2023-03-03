Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kazada hayatını kaybeden depremzedelerin Gökhan Zan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı! 'Kader, onları orada yakaladı'

Güncelleme Tarihi:

#Alanya#Depremzede#Trafik Kazası
Kazada hayatını kaybeden depremzedelerin Gökhan Zanın akrabası olduğu ortaya çıktı Kader, onları orada yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 12:17

Hatay'dan Antalya'nın Alanya ilçesine gelen ailenin bulunduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 depremzede ve yaralanan 4 depremzedenin, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Çok üzgün olduğunu söyleyen Gökhan Zan, "Kader, onları orada yakaladı" dedi.

Haberin Devamı

Kaza, dün D-400 yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E.'nin kullandığı hafif ticari araç, kavşak girişinde çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçtaki Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise ambulanslarla yaralı olarak hastanelere götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Ali Can Güler ve Başak Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü T.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlgili Haber

Alanya’da feci kaza: 3 depremzede öldü, 4 depremzede yaralandıAlanya’da feci kaza: 3 depremzede öldü, 4 depremzede yaralandıHaberi görüntüle

"KADER ONLARI ORADA YAKALADI"

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen afetzedeler olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Kazada yaralanan depremzedeler Emin Zan, Çınar Zan, Fulya Zan ile Melis Bade Zan'ın, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın kuzeninin ailesi olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren İnci Güler, Başak Güler ve Ali Can Güler'in ise Gökhan Zan'ın kuzeninin eşinin akrabaları olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı Gökhan Zan, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Kuzenin ailesi, kazada yaralandı ancak kuzenimin eşinin akrabaları vefat etti. Çok üzgünüz. Kader, onları orada yakaladı" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanya#Depremzede#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var Futbolu nasıl etkiliyor Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var? Futbolu nasıl etkiliyor? 'Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor'

#Manchester United
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim