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Karamollaoğlu'ndan Ayasofya çıkışı: Bazı bölümler turistlere açılabilir

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#Temel Karamollaoğlu#Ayasofya#Cami
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 10:17

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cami statüsüne döndürülerek 2022 yılında açılan Ayasofya konusunda açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Bazı bölümler turistlerin ziyaretine açılabilir" ifadesini kullandı.

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Ayasofya Camii ile ilgili konuşan Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir başkasının da Ayasofya'yı tekrar cami olmaktan çıkarma ihtimali yok. Ancak Ayasofya büyük bir müessese, büyük bir bina. Cami olarak kullanılan kısımların ötesinde diğer bölümler turistlere de açılır, gelirler ziyaret ederler. Orayla ilgili epeyce yazı okumuştum. Yapılan çalışmalar var. O dönemde Ayasofya gibi muazzam bir bina yapılırken teknoloji çok önemli. O dönemde neler düşünülmüş, neler yapılmış. Ve bugüne kadar ayakta kalmış. Bunlar kullanılabilir. Cami vasfı kaldırılamaz. O Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir vakfiyesidir.

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#Temel Karamollaoğlu#Ayasofya#Cami

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