Muharrem İnce nereye koşuyor

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- BİR: Macron gibi aradan sıyrılacağına yürekten inanarak aday olmakta kararlı olabilir.

*

- İKİ: Kemal Kılıçdaroğlu ile masaya oturduğunda elini yükseltmek için blöf yapıyor olabilir.

*

- ÜÇ: Blöfü tutmazsa karambolden yararlanabileceğine yürekten inanıyor olabilir.







*

- DÖRT: CHP’den intikam almak için eline fırsat geçtiğini düşünüp gaza basıyor olabilir.

*

- BEŞ: CHP trollerinin yaptığı şirretlikler karşısında öfkeyle hareket ediyor olabilir.

AK PARTİ NEDEN SESSİZ



BUGÜNLERDE AK Parti’nin verdiği izlenim şu:

*

- Frene basmış gibi.

- Dinamizmden uzak gibi.

- Rehavete kapılmış gibi.

- Hamleden kaçınıyor gibi.

*

Bu dikkat çekici sessizliğin iki nedeni olabilir:

*

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- BİR: Ya belli bir planı var, onun zamanlamasını bekliyordur.

*

- İKİ: Ya da bir zaaf söz konusudur.

*

Eğer bir planı varsa bir şey demem ama bir zaaf söz konusuysa fena...

Hem de çok fena.



YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NUN RAHATSIZLIĞI BİREYSEL Mİ



OLUP bitenden rahatsızmış İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olma biçiminden rahatsızmış... İYİ Parti’nin masadan kalktığında işittiği hakaretlerden rahatsızmış... Kılıçdaroğlu’nun HDP ile temasından rahatsızmış...







*

Bu rahatsızlık, Ağıralioğlu’nun bireysel rahatsızlığıysa...

Sorun yok.

*

Ama eğer bu rahatsızlığın İYİ Parti tabanında bir karşılığı varsa...

İşte o zaman durum fena.



FATİH ERBAKAN’A KİMSE CHP’NİN ADAMI DEMEDİ



DİKKAT ettiniz mi?

Cumhur İttifakı’na katılmama kararı alan Fatih Erbakan’a hiç kimse...







- CHP’nin adamı.

- Kılıçdaroğlu’dan kaç para aldın?

- Vay 28 Şubatçı vay.

- Babandan utan.

- CHP kıyakçısı.

- Hain.

Demedi.

*

Aramızda bu güzel tutumdan ders çıkarması gereken çok kişi var.

MUHAMMED ALİ



FATİH Erbakan’ın tam adı “Muhammed Ali Fatih Erbakan” imiş.







*

Merak ettim:

*

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Muhammed Ali, 70’li yıllarda Türkiye’ye gelmişti. Erbakan’la da görüşmüştü. Acaba Fatih, Muhammed Ali’nin o seyahati sırasında dünyaya geldi de babası onun anısına mı bu ismi koydu?

KEMAL BEY’İN KAFASINDAKİ KÜRT SORUNU NEDİR ACABA?



KAYYUM meselesini bir tarafa bırakırsak...







Kemal Kılıçdaroğlu, “Kürt sorunu” dediğinde neyi kastediyor olabilir acaba?

*

Sıkıştırmak, zor durumda bırakmak falan için sormuyorum.

Merak ettiğim için soruyorum:

*

Kürt sorununun çözümü için 10 maddelik bir plan sunabilir mi Kemal Bey?

Hadi 10 madde fazla...

Beş maddelik bir plan sunabilir mi?

Hadi beş madde de istemeyelim.

Üç maddelik plan sunabilir mi?

Hadi üçten de vazgeçtim.

İki maddelik bir plana da razıyım.



UMURLARINDA DEĞİL



SIRRI Süreyya Önder, İzmir İktisat Kongresi’nde konuşmacı olmuş.







Ve yaptığı konuşmada Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözüne hafiften eleştirel bir yaklaşım sergilemiş.

*

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Bazıları bu eleştirel yaklaşımı ortaya koyup CHP’lilere sesleniyor:

*

“Atatürk’ü eleştiriyor. Bir şey demeyecek misiniz?”

*

Süper boş bir beklenti bu.

*

“Tayyip gitsin de ne olursa olsun” hastalığı öyle bir hastalıktır ki...

“Tayyip gitsin” cephesinde yer alan bir kişi, isterse İzmir’in göbeğinde fesli Kadir gibi konuşsun, yine de pek tepki görmez.

İMAM-HATİPLİ BİR ARKADAŞIM ŞÖYLE BİR ŞEY DEDİ



DEDİ ki:

*

“Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bazı öğrenciler NAZİ selamı verdiler. Arkadaş, ne olur iki dakika düşün. Sadece iki dakika. Bu olay, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde değil de Üsküdar İmam-Hatip Lisesi’nde yaşansaydı... Ne olurdu?”

*

Ayşenur Abla’nın bu konuyu nasıl ele alacağını, sosyal medyada nasıl bir fırtına kopacağını, muhalif gazetelerde nasıl manşetler atılacağını, imam-hatiplerin nasıl bir genellemeye kurban gideceğini falan getirdim aklıma.

*

“Aboooo” dedim ve ekledim:

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“Düşünmek bile istemiyorum.”



YAPAY ZEKÂYLA TRUMP’I BÖYLE GÖZALTINA ALDILAR



TRUMP, “Beni gözaltına alabilirler” dedi.







Bu ihtimal, gerçekleşmedi.

*

Ama bu gözaltı ihtimali, ABD’yi bayağı bir salladı. Trump yanlılarının ayağa kalkabileceği ihtimaline karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

*

Bu arada matrak tipler de konudan uzak durmadılar. Bayağı bir geyik çevirdiler. İşte onlardan biri de bu: Bir Twitter kullanıcısı, Trump’ın yapay zekâyla gözaltına alınış fotoğraflarını yaptırmış.