Karadeniz’i sel aldı

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SAMSUN

YOLLAR ÇÖKTÜ EVLERİ SU BASTI

Samsun’da önceki gece başlayan sağanak etkisini dün sabah da sürdürdü. Cadde ve sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere ara sokaklar suyla doldu. Kent merkezi ve hemen hemen bütün ilçelerde zemin katlardaki birçok ev ve işyerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve baskın yaşanan evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Acı haber ise Ladik ilçesinden geldi. Hayvanların öldüğü selde, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti. Köksalgözyaşları içinde toprağa verildi.

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İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle yollarda çökmeler meydana geldi, araçlar yolda kaldı. Kentte etkili olan sağanakta, Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç, istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AEFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun’da etkili olan sağanak nedeniyle dün eğitime ara verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’de de eğitime ara verildiği duyurdu. Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilogram, Samsun kent merkezine ise 40 kilogram yağmur düştü.

Öte yandan AFAD; Samsun, Ordu’da bugün yine “şiddetli yağış” uyarısında bulundu. İç Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerinde ise yağışların şiddetini yitirmesi bekleniyor.

AMASYA

OTOMOBİL SUYA KAPILDI: 1 ÖLÜ 1 KAYIP

- AMASYA’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla dün öğle saatlerine kadar sürdü. Zemin katlardaki birçok ev ve işyerini su bastı.

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Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü yakınlarına pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin (30) çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), önceki gün akşam saatlerinde şiddetli yağmura yakalandı. 3 kişi, korunmak için 05 AAD 046 plakalı otomobillerine bindi. Ancak şiddetli sağanak sele neden oldu, otomobil de suya kapıldı.

Mehmet Ekşi’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Serkan Şahin araçtan çıkıp kurtulurken, Murat Ekşi ve Zilal Şahin sürüklenen araçla birlikte gözden kayboldu. Dün sabah Murat Ekşi’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler Zilal Şahin’i aramaya devam ediyor.

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Serkan Şahin araçtan atlayarak kurulurken, Zilal Şahin’i ise arama çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU

24 saatte Bozkurt’ta metrekareye 127 kilogram, İnebolu’da 98 kilogram yağış düştü. Ezine Çayı’nda suyun debisi yükseldi.

TAŞKIN ALARMI

- Kastamonu’da ise 2021 yılında sel felaketi yaşanan İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde önceki gün başlayan, aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle taşkın durumuna karşı alarma geçildi. İnebolu’nun içinden geçen Söke Çayı ile Bozkurt’un içinden geçen Ezine Çayı’nda su seviyesi yükseldi. İki çayda da taşkın riskine karşı önlem alındı. Çayların kenarlarında taş ve toprak yığınlarıyla barikat oluşturuldu.

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ANONS YAPILDI

İnebolu’da Söke Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı işyeri ve evleri su bastı. Vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bozkurt ve İnebolu’da okullar dün tatil edildi. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak esnaftan işyerlerini açmaması istendi.

SİNOP

MAHSUR KALDI

- Sinop’ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Zemin kattaki ev ve işyerleri suyla doldu. Sinop’ta, dün 11.00 sıralarında köpeklerini boğulmaktan kurtarmaya giden Aslan Karğa, geçiş yolunun bulunduğu çitin tahta kapısının üzerinde mahsur kaldı. Bir süre sonra çevredekilere seslenen Karğa, olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte 5 saat sonra mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kentte, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime dün ara verildi.

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ÇORUM

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu Karabatak Çayı taştı. Beşdam köyünde, çayın kıyısındaki ekili arazileri su bastı.

TOKAT

KIRSAL ALANLAR ETKİLENDİ

- Tokat’ta da sağanak yağış etkili oldu. Kırsal alanlarda etkili olan sağanak, köylerde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ilçeye bağlı köylerde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ORDU’YA TURUNCU UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Canik’te Gülsan Küçük Sanayi Sitesi’nde selden mağdur olan esnafı ziyaret etti. Gülsan Sanayi’de 2 bin kişinin olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, “Her birine tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Bu gece SAMSUN’da dikkat, yarın (bugün) turuncu uyarı Ordu’ya doğru gidecek ve perşembeden itibaren de yoğun yağışlar Karadeniz’den çıkacak” dedi.