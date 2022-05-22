Kara deliği görüntüleyen Prof. Dr.Feryal Özel CNN TÜRK'e konuştu

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Dünya, tarihe geçen fotoğrafı ilk kez onun ağzından çıkan sözlerle duymuştu. Astrofizik dünyasına damga vuran Türk Bilim İnsanı Profesör Doktor Feryal Özel, CNN TÜRK'e özel konuştu. Kara delik fotoğrafının hikayesini anlattı.

Arizona Üniversitesi Astrofizik bölümünde bulunan Profesör Özel, kara deliğin kendisini değil yakınındaki ışınları nasıl büktüğünü görüntülediklerini söyledi.

Türk astrofizikçi, güneşten 4 milyon kat daha büyük olan süper kütleli kara deliğin görüntülenmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çekti.

Özel, fotoğrafın flu olmasının sebebini de açıkladı.

Prof. Dr. Özel, ‘’Bu projede 300 kişi çalışıyor ancak benim liderlik rolüm olduğu için görüntüyü ben paylaşma şansı buldum.’’ derken ‘’Kara deliğin ışığı yuttuğu noktayı görüyoruz. Bu çevresindeki ışığın üzerinde bir siluet bırakıyor. Aynı anda gözlem yapıp bilgisayar üzerinde birleştirdik.’’ dedi.