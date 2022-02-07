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Kar yağışı hayatı felç etti! Isparta Belediye Başkanı son durumu aktardı

#Isparta#Kar#Elektrik

Isparta'da 3 Şubat'ta itibaren hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor. Kent merkezi ve ilçelerinde bugün itibarıyla tüm abonelere elektrik enerjisi sağlandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentte son durumu aktarırken, 'Bundan sonra problem olmadan hayatımızı idame ettireceğiz. Hiç suda aksamadan suyu abonelere verdik. Yollarımız açık. Kenarda biriken kar yığınlarını da kamyonlarla şehir dışındaki alanlara bırakıyoruz' dedi.

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Kente 3 Şubat'ta 11 saat boyunca aralıksız yağan kar, hayatı felç etti. Yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklerin devrilmesi ve buzlanma nedeniyle kent genelinde uzun süre elektrik verilemedi. Kent karanlığa gömülürken, elektrik kesintileri sosyal medyada gündem oldu. Yağış nedeniyle okullar 5 günlüğüne tatil edildi.

Ekipler yeniden enerji akışının sağlanması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 45 santimetreyi aştığı kentte yollar açılarak enerji nakil hatları onarılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de kente gelerek kriz merkezi oluşturup, süreci yönetti.

KENT MERKEZİNDE 4 GÜN SONRA SORUN ÇÖZÜLDÜ

5 Şubat'ta abonelerin yüzde 93'üne elektrik enerjisi sağlandı. Çalışmalar sürerken, Bakan Dönmez dün gece yeni bir açıklama daha yaptı. Dönmez, hem Isparta merkezinde hem de ilçe merkezlerinde abonelerin tamamına elektrik enerjisinin sağlandığını, bugün de kırsal bölgelerde yoğunlaşıldığını söyledi. Bakan Dönmez kıraathaneleri ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Bu arada kriz merkezinden kamyonlarla vatandaşlara jeneratör gönderildi. Ayrıca kriz masasından paylaşılan görüntülerde; buz tutan Eğirdir Gölü ile enerji nakil hatlarının son durumu aktarıldı.

KALDIRIMLARDAKİ KARLAR TEMİZLENİYOR

Öte yandan 3 bin 200 cadde ve sokağın ulaşıma açılmasının ardından ekipler, kepçe ve küreklerle kaldırımda biriken kar kütlelerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar temizliğinin ardından buzlanmayı önlemek amaçlı kaldırımlara kimyasal sıvı sıkılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:

Bundan sonra problem olmadan hayatımızı idame ettireceğiz. Hiç suda aksamadan suyu abonelere verdik. Yollarımız açık. Kenarda biriken kar yığınlarını da kamyonlarla şehir dışındaki alanlara bırakıyoruz. Yarın akşam yine uzun süreli 8- 10 saat sürecek kar yağışı bekleniyor.

Uzun yıllardır Isparta böyle kar yağışı almamıştı. Yağan kar fazla olduğu için müdahale gücümüz... Kar aralıksız yağdı. Gece de don olunca sokaklara bir anda girmemiz mümkün değildi.

Kar yağışı hayatı felç etti Isparta Belediye Başkanı son durumu aktardı

Tuz ve solüsyonla alakası en ufak sıkıntımız yok. Yeni kara hazırız. Yeni kar geldiğinde bu tür olumsuzlukların olmayacağını düşünüyoruz.

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BİR KİŞİ DONARAK ÖLDÜ İDDİASI

Yalvaç'ta oldu. Valimiz bu konuyla ilgili alakalarını gösterdi. BAsşavcı donmadan değil kalp krizinden öldüğünü açıkladı. Bilgi kirliliği... Şehrimizin temizlenmesi konusunda farklı şeyler de konuşuldu.

Kar yağışı hayatı felç etti Isparta Belediye Başkanı son durumu aktardı

Ölen vatandaşımızın evinde elektrik, de sobası da yakacağı da varmış. Eceliyle ölüm olmasına rağmen böyle bir iddia ortaya çıkardılar.
Kar yağışı hayatı felç etti Isparta Belediye Başkanı son durumu aktardı

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Belediyenin sorumluluğunda olmayan bir konu. Kararı verecek büyüklerimizdir.

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#Isparta#Kar#Elektrik

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