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Son dakika! Valilik duyurdu: Isparta'da yüz yüze eğitime kar tatili

#Isparta#Kar#Tatil
Son dakika Valilik duyurdu: Ispartada yüz yüze eğitime kar tatili

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

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Isparta Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

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#Isparta#Kar#Tatil

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