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Son dakika... İçişler Bakanlığı açıkladı! Isparta Valiliği'nde geçici görev değişikliği

#Isparta Valisi#Ömer Seymenoğlu#Osman Kaymak

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine hizmetlerin aksamaması için geçici olarak Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi. Görev değişikliği ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir" denildi.

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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı, evinde karantinaya girdiği belirtildi. Seymenoğlu’nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat'ta etkili olan kar yağışı sonrası elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte koordinasyonun devamlılığı için Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak’ı görevlendirdi.

Seymenoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

CNN Türk canlı yayınında muhabir Arda Erdoğan, görev değişikliği ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Geçici görevlendirme yapıldı. Merkez Valisi Osman Kaymak, valiliğe geçici görevle atanmış oldu. Osman Kaymak, daha önce Tunceli ve Samsun'da valilik yapmıştı. Elektrik kesintileri sırasında Vali Seymenoğlu'nun testi pozitif çıktığı için evde izole olması gerekiyordu. Kentteki sürecin aksamaması için geçici görevlendirme yapıldı."

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan da görev değişikliği ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir."

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