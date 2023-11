Kar ve fırtına yurdu etkisi altına aldı! Çok sayıda ilde eğitime ara verildi

Haberin Devamı

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

SAKARYA

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hendek ilçesinin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

AMASRA

Amasra Kaymakamlığı "Olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Ksım Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacaktır." açıklamasında bulundu.

DÜZCE

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Kasım 2023 Pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

KARABÜK

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

SİNOP

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçeleri ve köylerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi."

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Kulp ve Bismil ilçesinde bir okulda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Sevgili Bingöllüler, yoğun yağışın aralıksız devam etmesi ve ilerleyen saatlerde kar yağışı beklendiğinden Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu görevlilerimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

BATMAN

Valilik yaptığı açıklamada “İlimiz merkezinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Valiliğimizce 20.11.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK KENTTE HAYAT OLUMSUZ ETKİLENDİ

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre 20 Kasım 2023 tarihlerinde 17 ilimiz için turuncu uyarı, 16 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Türkiye genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu şu ana kadar toplamda bin 336 ihbar alınmıştır. Uyarı verilen illerde kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir. Uyarı verilen illerimizin valilik ve il AFAD müdürlüklerine mesaj formu ve SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu turuncu ve sarı uyarı verilen illerden belirli periyotlarla bilgi alınmaktadır” denildi.

AFAD illerde yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin de açıklamada bulundu. Yapılan açıklama şöyle:

ZONGULDAK

"Yaşanan olumsuz hava ve deniz koşullarına bağlı olarak bölgede aşırı yağış ve fırtına meydana gelmiştir. Olumsuz meteoroloji durumundan 3 gemi etkilenmiştir. Ereğli’de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahi Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma çalışmaları süratle başlatılmıştır. Ekipler tarafından yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda birinci gemide 12, ikinci gemide 13 olmak üzere toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır. İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmalar aralıksız devam etmektedir. AFAD Başkanımız Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İlimiz genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 110 çağrı (çatı uçması, mahsur kalma, heyelan, sel/su baskını ve elektrik kesintisi) ulaşmıştır. Zonguldak ili genelinde sel ve taşkından etkilenen 74 kişi AFAD, itfaiye ve jandarma tarafından kurtarılmıştır. Karadeniz Ereğli ilçesi cezaevinde sel nedeniyle tedbiren 39 mahkum Düzce L Tipi Cezaevine nakledilmiştir. Zonguldak Ereğli istikametinde Terzi köyü mevkii Zonguldak yönüne doğru, Karayolları Bakımevi mevkii her iki yöne, Şehitlik mevkiinde Zonguldak yönüne doğru heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılmış, yol açma çalışmalarının devam etmekte olduğu bilgisi alınmıştır. Zonguldak-Ankara yolu Dorukhan Tüneli Mengen mevkii tır ve yola ağaç devrilmesi sonucu ulaşıma 2 saat kapanmış, şu an itibarıyla Zonguldak-Ankara yolu açılmıştır."

İSTANBUL

"İstanbul il genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi komuta merkezine çok sayıda ihbar (su baskını, göllenme, rögar tasması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi, direk, tabela devrilmesi, tehlike arz eden parça vb.) ulaşmıştır. Alınan ihbarlara ekipler tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Aşırı yağışlar ve fırtına sebebiyle Bursa ve Bandırma seferleri karşılıklı olarak, deniz otobüsleri Eminönü-Mudanya, Eminönü-Armutlu, Mudanya-Sirkeci seferleri iptal edilmiştir. İDO deniz otobüsleri seferleri ve BUDO deniz otobüs seferleri iptal edilmiştir."

İZMİR

"İzmir il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana geldiği öğrenilmiştir. İzmir İl AFAD’dan alınan bilgiye göre 265 su baskını, 5 ağaç devrilmesi, 3 çatı uçması ve 1 istinat duvarı yıkılması olmak üzere 274 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına İzmir İl AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. Yağış ve fırtına sebebiyle gün içinde ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderilmiş olup, vapur ve feribot seferlerine tekrar başlanıldığı bildirilmiştir."

MANİSA

"Manisa il genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu su baskını meydana gelmiş, Manisa İl AFAD’dan alınan bilgiye göre toplamda 20 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına Manisa İl AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

AYDIN

"Aydın il genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu su baskını, toprak kayması, ağaç devrilmesi ve çatı uçması meydana geldiği bildirilmiştir. Aydın İl AFAD’dan alınan bilgiye göre toplam 10 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına Aydın İl AFAD, itfaiye, jandarma, Karayolları ve belediye ekiplerince müdahale edilmektedir."

BALIKESİR

"Balıkesir il genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu su baskını, çatı uçması ve mahsur kalma meydana geldiği öğrenilmiştir. Balıkesir İl AFAD’dan alınan bilgiye göre 176 su baskını, 13 araç zararı ve 2 çatı uçması olmak üzere toplam 191 ihbar alınmıştır. Söz konusu olaylara Balıkesir İl AFAD, itfaiye, BASKİ, jandarma ve emniyet ekiplerince müdahale edilmektedir. Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin zemin katını su basması sonucu 3 vatandaşımız mahsur kalmış olup, Balıkesir İl AFAD ve itfaiye ekiplerince sağ olarak kurtarıldıkları bildirilmiştir."

MERSİN

"Mersin il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana gelmiştir. Mersin İl AFAD’dan alınan bilgiye göre 292 su baskını, 2 yıldırım düşmesi, 1 çatı uçması, 7 ağaç devrilmesi, 1 trafik kazası ve 9 toprak kayması olmak üzere toplam 312 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına Mersin İl AFAD, itfaiye, MESKİ, Karayolları ve belediye ekiplerince müdahale edilmektedir. Yağışlar sebebiyle toprak kayması meydana gelen yolların Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldığı bildirilmiştir."

KOCAELİ

"Kocaeli il genelinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları nedeniyle 343 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına Kocaeli İl AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerince müdahale edilmektedir. 19.11.2023 tarihinde Kocaeli ilinde lokal bazlı, yer yer kuvvetli sağanak yağış nedeniyle su baskını/taşkını, rögar taşması, mazgal tıkanıklığı olayları meydana geldiği öğrenilmiştir. Kandıra Kurtyeri Deresi'nin taşması sonucu mahsur kalan 6 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirilmiştir."

HATAY

"Hatay il genelinde aşırı yağışlar nedeniyle 30 ihbar alınmıştır. Su baskını meydana gelen konteyner kentlere Hatay İl AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirilmiştir."

ADIYAMAN

"Aşırı yağış ve fırtına sonucu 2 konteyner kentte su baskını olduğu bildirilmiş olup, müdahale çalışmalarına devam edilmektedir. 19.11.2023 tarihinde Adıyaman Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde 1 vatandaşın çadırının çöktüğü ve tahliyesinin yapıldığı bilgisi alınmıştır."

MALATYA

"Malatya il genelinde bulunan konteyner kentlerde 4 konteyner su basması, 3 tane çatı uçması ihbarı bildirilmiştir."

GAZİANTEP

" Gaziantep il genelinde bulunan konteyner kentlerde 5 konteyner su basması ihbarı bildirilmiştir."

BURSA

"Bursa İl AFAD’dan alınan bilgiye göre 7 su baskını ve 3 toprak kayması, 1 istinat duvarı çökmesi ve 1 metruk binanın bitişik nizam müstakil bir evin üzerine doğru kayması olmak üzere toplam 12 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına Bursa İl AFAD, itfaiye, Karayolları, belediye ve emniyet ekiplerince müdahale edilmektedir. Yağışlar sonucu Kestel ilçesi Velinimet Mahallesi'nde bir yolun çökmesi sonucu istinat duvarının kısmen yıkıldığı ve etrafındaki araçlara zarar verdiği bilgisi alınmıştır. Olay bölgesinde güvenlik önlemleri alınmış olup, zarar gören araçların kurtarıldığı bildirilmiştir."

TEKİRDAĞ

"Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde aşırı yağış ve fırtına sonucu 1 çatı uçması, ağırlıklı olarak Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde ağaç devrilmeleri meydana geldiği öğrenilmiştir. Söz konusu olaya Tekirdağ İl AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirilmiştir."

KIRKLARELİ

" Kırklareli ili genelinde kar yağışı sonucu araçlarında mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı bilgisi alınmıştır."

ANTALYA

"Antalya ilinde gece saatlerinde yağış sonucu Side Limanı’nda 1 teknenin battığı ihbarı alınmıştır."

YALOVA

"Yalova Altınova Tersaneler bölgesinde bakımda bulunan bir gemi halatının kopması nedeniyle karaya oturmuştur. Son alınan bilgiye göre gemide 11 personel bulunmaktadır. Rüzgar hızının azalmasını takiben itfaiye aracı ile kurtarma çalışması yapılacağı bildirilmiştir."

BOLU

" Bolu ilinde aşırı yağışlar sonucu 9 aracın mahsur kaldığı, ağaç devrilmesi sonucu yol kapanması ihbarı bildirilmiş olup, kar yağışı devam etmektedir. Yoğun kar yağışı sebebi ile mahsur kalan araçlara müdahale edilmektedir. Bolu Tüneli'ni İstanbul yönünde 150 metre geçtikten sonra meydana gelen heyelan bölgesinde tedbiren tünel boyunca sağ şeritin heyelan bölgesine kadar kapalı olduğu bildirilmiştir."

GÜMÜŞHANE

"Gümüşhane il genelinde kar yağışı sonucu 3 ihbar alınmıştır. Bir araçta mahur kalan kişilerin Gümüşhane İl AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldığı bilgisi alınmıştır."

BİNGÖL

"Bingöl ilinde yoğun yağış sonucu Bağlıisa köyünde sel felaketi nedeni ile 2 vatandaşın mahsur kaldığı kurtarma çalışmaları neticesinde, dere ıslahı çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır."

DİYARBAKIR

"Diyarbakır ili Hani ilçesinde yoğun yağış sonucu sel felaketi nedeni ile 1 kişinin kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bilgisi alınmıştır. AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalar sonucu vatandaşın ağır yaralı olarak 112 birimlerine teslim edildiği bilgisi alınmıştır.”