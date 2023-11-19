Son dakika hava durumu: İstanbul'da kar yağışı başladı... Meteoroloji'den 45 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

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İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bazı ilçelerde lapa lapa yağan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karı ile birlikte heyecanlanan vatandaşlar ise bu anları görüntüledi. Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar, unutulmaz görüntüler oluşturdu. Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.

METEOROLOJİ HAFTALIK RAPORU YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporda; yurt genelinde soğuk hava dalgası salı gününe kadar devam edecek. Çarşambadan itibaren tekrardan yurt genelinde yağışlı havada dalgası etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

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Haftalık Hava Tahmini

🗓️(19 - 25 Kasım) 2023)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/AxAxJyqpz7 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 18, 2023

45 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin bugün için yayınladığı raporda 45 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Yurt genelinde çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı etkili oldu. Araçlar ilerlemekte güçlük yaşarken, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermedi.

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Kütahya'nın Domaniç ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Domaniç Kocayayla Geçidi bölgesinde lapa lapa kar yağdı, 15 santimetreye kalınlığa ulaşan kar, yaz lastikleri ile dağa çıkanlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında hava sıcaklıkları düşmeye başlamasının ardından Sakarya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Yaylası, Akyazı ilçesi Keramali, Çiğdem, Sultanpınarı yaylaları beyaza büründü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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