Son dakika! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Gemi battı, 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadı

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"Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin mendireğe çarparak battığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 12 kişilik Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen gemilerle ilgili gece 03.51'de bilgi verdi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"12 TÜRK MÜRETTEBAT İLE HALEN İRTİBAT KURULAMADI"

"Ereğli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır.

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SORMONSKY VE PALADA GEMİLERİ

Yine öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı Palada isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan on üç mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı Sormonsky 45 adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkörü tarafından on iki mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır.

"DALGA BOYU 9 METREYE ULAŞTI"

AFAD Başkanımız, beraberindeki arkadaşlarımızın meteorolojiden yarın sabahla ilgili almış oldukları tahmin havanın daha iyi olacağı yönünde. Yani yeşil uyarı olacağı noktasında. Ama sabahleyin hep birlikte göreceğiz. Dün sabah erken vakitlerde rüzgarın zaman zaman 74 knota ulaştığını, dalga boyunun 9 metreye ulaştığını, görüşün maalesef 25 metreye düştüğünü, buradaki toplantıda bulunan tüm arkadaşlarımız paylaştılar, anlattılar.

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"ARAMA KURTARMA FAALİYETİNİ YAPAMADIK"

Tabii bu kadar olumsuz bir hava koşulu ortamında maalesef Kafkametler adlı gemimiz de bulunan on iki vatandaşımız yani on iki Türk mürettebatın da arama kurtarma faaliyetini yapamadık. Üzülerek bunu belirtmek istiyorum. Duamız sabahleyin gün aydınlanır aydınlanmaz, inşallah olumlu havanın bize arama kurtarma çalışmaları yapmaya fırsat vermesini biz bekliyoruz. Az önce de ifade ettim, sahil güvenlik, Deniz Kuvvetleri, AFAD, kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hepimiz hazır ve olumsuz hava koşulları olumlu hale gelir gelmez de arama kurtarma çalışmalarımıza başlayacağız ve sizler aracılığıyla da kamuoyuna bunları anbean paylaşacağız.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ TAKİP EDİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli takip ediyor, anbean takip ediyor. Bilgileri arz ediyoruz. Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah tekrarından tüm afetlerden, ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına hemşehrilerimize de diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da tekrar Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak Valiliği, dün konuyla ilgili saat 21.51'de açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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19.11.2023 günü saat 10:29 sıralarında Türk Bayraklı, içinde 12 mürettebatın bulunduğu belirlenen KAFKAMETLER isimli ticari gemi kaptanının Kdz. Ereğli Askeri Mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği, rapor ettiği saatten itibaren gemi ve gemi personeli ile herhangi bir irtibat kurulamamıştır.



Olumsuz hava/deniz koşulları sebebi ile olaya hava ve deniz araçları ile müdahale imkânı olmamıştır. Bölgede bulunan AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarca izleme çalışmaları devam etmektedir. Deniz arama kurtarma ekipleri, dalgıç ekiplerimiz ve AFAD kurtarma ekipleri hazır olarak bölgede bekletilmektedir. Olumsuz hava/deniz koşullarının müdahale imkânı vermesi ile birlikte havadan ve denizden arama- kurtarma çalışmalarına başlanacaktır.

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DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Denizcilik Genel Müdürlüğü, dün 14:38'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 10.29´da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM´ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ’de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya’dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa’ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır."