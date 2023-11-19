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Zonguldakâ€™ta uyarÄ±larÄ± yapÄ±lan fÄ±rtÄ±na ve saÄŸanak etkisini gÃ¶sterdi. Kentte aÄŸaÃ§lar devrilirken, yollarda su birikintileri oluÅŸtu. AraÃ§larÄ±n Ã¼stÃ¼ne, evlerin Ã§atÄ±larÄ±ndan kiremitler ve beton parÃ§alarÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. EreÄŸli ilÃ§esinde etkili olan fÄ±rtÄ±na nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. EreÄŸli ilÃ§esinde de bir aÄŸacÄ±n araÃ§larÄ±n Ã¼stÃ¼ne devrildiÄŸi an cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. Park halindeki bir araÃ§ ise Ã§atÄ±dan dÃ¼ÅŸen parÃ§alar nedeniyle hasar gÃ¶rdÃ¼.

GEMÄ° KARAYA OTURDU

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde fÄ±rtÄ±na nedeniyle sÃ¼rÃ¼klenen yÃ¼k gemisi, karaya oturdu. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekipler, geminin kaptanÄ± ile iletiÅŸim kurdu. Gemide kaÃ§ mÃ¼rettebat olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilemezken, bÃ¶lgede kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Geminin, metrelerce yÃ¼kselen dalgalar ile sÃ¼rÃ¼klendiÄŸi anlar ise cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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13 MÃœRETTEBAT KURTARILDI

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde karaya oturan Kamerun bandÄ±ralÄ± yÃ¼k gemisi, bÃ¼yÃ¼k dalgalar sebebiyle ortadan iki parÃ§alandÄ±. Gemi 2 parÃ§a halinde kÄ±yÄ±ya vurdu. Gemide bulunan 13 mÃ¼rettebat AFAD, Sahil GÃ¼venlik ve itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan saÄŸ ÅŸekilde gemiden tahliye edildi. Geminin 2 parÃ§asÄ± da halatlarla kÄ±yÄ±ya baÄŸlandÄ±.

Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"19.11.2023 saat 10.00'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaÅŸan tehlike sinyaliyle Kamerun BayraklÄ± 'PALLADA' gemisinin fÄ±rtÄ±na sebebiyle hasar aldÄ±ÄŸÄ± ve EreÄŸliâ€™de karaya oturduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamÄ± tahliye edilmiÅŸtir."

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YÃœKSEK KESÄ°MLERDE KAR YAÄžIÅžI ETKÄ°LÄ°

Zonguldak'ta ÅŸehir merkezlerinde fÄ±rtÄ±na ve kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olurken, yÃ¼ksek kesimlerde ise kar yaÄŸdÄ±. Ä°stanbul yolunda bir anda bastÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. Kara saplanan araÃ§lar yolda kalÄ±rken uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. EreÄŸli ilÃ§esinde de kuvvetli rÃ¼zgarda Ã§atÄ±lar uÃ§tu, aÄŸaÃ§lar devrildi.Â

ZONGULDAK'TA EÄžÄ°TÄ°ME ARA VERÄ°LDÄ°

Zonguldak ValiliÄŸi, fÄ±rtÄ±na ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± yarÄ±n okullarÄ±n 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildiÄŸini bildirdi. Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, â€™Zonguldak il genelinde; 20 KasÄ±m 2023 Pazartesi gÃ¼nÃ¼, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle tÃ¼m resmi/Ã¶zel Ã¶rgÃ¼n ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±nda (rehabilitasyon merkezleri ve Ã¶zel kurslar dahil) eÄŸitim Ã¶ÄŸretime 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verilmiÅŸtir. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personel de 20 KasÄ±m 2023 tarihinde bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r" denildi. (Ä°HA)

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BOLU DAÄžI'NDA YOÄžUN KAR YAÄžIÅžI

Boluâ€™da gece saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla birlikte beyaza bÃ¼rÃ¼nen Anadolu Otoyoluâ€™nun Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli geÃ§iÅŸinde ve D-100 Karayolu Bolu DaÄŸÄ± kesiminde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. YeÅŸil alanlarda kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±.

Boluâ€™da gece saatlerinde baÅŸlayan ve etkisini artÄ±rarak devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yÃ¼ksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu ve kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± D-100 Karayolu Bolu DaÄŸÄ± kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant KavÅŸaÄŸÄ±, ElmalÄ±k, Bakacak, Seymenler, KaranlÄ±kdere, BÄ±Ã§kÄ±yanÄ±, SarÄ±Ã§Ã¶kek bÃ¶lgelerinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler gÃ¼Ã§lÃ¼kle ilerliyor. Anadolu Otoyoluâ€™nun Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli geÃ§iÅŸinde de etkisini sÃ¼rdÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler dikkatli ilerliyor.

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KarayollarÄ± ekipleri, D-100 Karayolu Bolu DaÄŸÄ± ve Anadolu Otoyoluâ€™nun Bolu geÃ§iÅŸinde kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â (Ä°HA)

SAKARYA'DA FIRTINA; AÄžAÃ‡LAR DEVRÄ°LDÄ°, Ã‡ATILAR UÃ‡TU

Karasu'da gece boyunca saÄŸanak ve fÄ±rtÄ±na, etkili oldu. Plaj Caddesi'nde aÄŸaÃ§lar kÃ¶kÃ¼nden sÃ¶kÃ¼lÃ¼p devrildi, bazÄ± binalarÄ±n Ã§atÄ±larÄ± uÃ§tu. UÃ§an parÃ§alar caddeye savulurken, Karasu Belediyesi ekipleri, fÄ±rtÄ±nanÄ±n vurduÄŸu bÃ¶lgelerde Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.(DHA)

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AMASRA'DA TEKNELER LÄ°MANA Ã‡EKÄ°LDÄ°

BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esinde fÄ±rtÄ±na nedeniyle balÄ±kÃ§Ä± tekneleri limana Ã§ekildi, TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± (TPAO) ait iki lojiktik destek gemileri limana demirledi.

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Kentte saatteki hÄ±zÄ± 80 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na etkili oldu. FÄ±rtÄ±na nedeniyle denizde dalgalar oluÅŸtu. Amasra KÃ¼Ã§Ã¼k Liman'da duvarlara Ã§arpan dalgalarÄ±n boyu 5 metreyi buldu. Ã‡evredekiler limana gelerek, cep telefonlarÄ± ile dalgalarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

Karadenizâ€™de seyir halindeki â€˜Habibin Yavuzâ€™ ve â€˜Cihan Cengizâ€™ isimli balÄ±kÃ§Ä± tekneleri de limana Ã§ekildi. Teknelerin sahipleri halatlarÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rarak, hasar gÃ¶rmelerini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Zonguldakâ€™Ä±n Ã‡aycuma ilÃ§esi Filyos vadi projesinde gÃ¶rev yapan doÄŸalgaz aramalarÄ±nda â€˜Altanâ€™ ve â€˜Hakan Ä°lhanâ€™ lojistik destek gemileri Amasra BÃ¼yÃ¼k LimanÄ±'na Ã§ekildi. Amasra KÃ¼Ã§Ã¼k Liman'da dalgalar limana kadar ilerlerken, kaldÄ±rÄ±m taÅŸlarÄ±nÄ±n yerinden sÃ¶kÃ¼lmesine sebep oldu. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rÃ¼zgara karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulundu.

TEKNE BATTI

Amasra'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fÄ±rtÄ±na nedeniyle bÃ¼yÃ¼k limandaki yelkenli tekne battÄ±. BazÄ± teknelerin de halatlarÄ± koparken, balÄ±kÃ§Ä±lar zor anlar yaÅŸadÄ±. BartÄ±n Valisi NurtaÃ§ Arslan ile Amasra KaymakamÄ± Kadir PerÃ§i, incelemelerde bulundu. Ä°lÃ§ede bazÄ± kafeteryalarÄ±n da Ã§atÄ±larÄ± uÃ§tu. BartÄ±n-KurucaÅŸile yolu Curunlu mevkisinde aÄŸaÃ§lar yola devrildi. KarayollarÄ± ekipleri, yolu trafiÄŸe aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â (Ayhan ACAR/AMASRA (BartÄ±n), (DHA)

TEKÄ°RDAÄž'DA KUVVETLÄ° RÃœZGAR; EÄžÄ°TÄ°M UÃ‡UÅžLARI Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve kuvvetli rÃ¼zgar etkili oldu. Ã‡orlu'da aÄŸaÃ§lar devrilirken, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki eÄŸitim uÃ§uÅŸlarÄ± iptal edildi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n kuvvetli rÃ¼zgar ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu TekirdaÄŸ ve KÄ±rklareli'de, kar ve rÃ¼zgar etkili oldu. KÄ±rklareli'nin DemirkÃ¶y ve Vize ilÃ§elerinin yÃ¼ksek kesimlerinde gece saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

BALIKÃ‡ILAR DENÄ°ZE AÃ‡ILAMADI

TekirdaÄŸ'da da kuvvetli rÃ¼zgar etkili oldu. Ã‡orlu AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yapÄ±lmasÄ± planlanan eÄŸitim uÃ§uÅŸlarÄ± iptal edildi. Ã‡orlu'da rÃ¼zgar nedeniyle bazÄ± aÄŸaÃ§lar, Ã§Ã¶p konteynerlarÄ± ve pazar tezgahlarÄ± devrildi. Marmara Denizi kÄ±yÄ±sÄ±ndaki MarmaraereÄŸlisi ilÃ§esinde ise kuvvetli rÃ¼zgar nedeniyle balÄ±kÃ§Ä±lar denize aÃ§Ä±lamadÄ±. BazÄ± yÃ¼k gemileri, TekirdaÄŸ aÃ§Ä±klarÄ±nda demirledi. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri de kÄ±yÄ± bÃ¶lgesinde olasÄ± olumsuzluklara karÅŸÄ± kontrollerini artÄ±rdÄ±. (DHA)

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Â ANTALYA'DA FIRTINA: AÄžAÃ‡LAR DEVRÄ°LDÄ°, TEKNE BATTI

Antalya'da gece saatlerinde etkili olup, saatteki hÄ±zÄ± 100 kilometreye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±na nedeniyle Ã§ok sayÄ±da aÄŸaÃ§ devrildi, kara ve hava yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalar yaÅŸandÄ±. Side LimanÄ±'nda 1 tekne batarken, fÄ±rtÄ±na sonrasÄ± bazÄ± turistler, denize girdi.

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarÄ±sÄ± verdiÄŸi Antalya'da, gece saatlerinde fÄ±rtÄ±na baÅŸ gÃ¶sterdi. FÄ±rtÄ±na nedeniyle Antalya ve GazipaÅŸa havalimanlarÄ±na inecek uÃ§aklarda gecikme yaÅŸandÄ±, bazÄ± seferler iptal edildi. KazalarÄ±n meydana geldiÄŸi GazipaÅŸa- Anamur kara yolu ile Korkuteli- Burdur kara yolunda trafik aksadÄ±; uzun kuyruklar oluÅŸtu. Kent merkezinde de Ã§Ã¶p konteynerleri savruldu, aÄŸaÃ§lar devrildi. Mahalle aralarÄ±nda ve refÃ¼jlerde devrilen aÄŸaÃ§lara belediye ekipleri, gece saatlerinde mÃ¼dahale edip, kesimini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

SÄ°DE'DE TEKNE BATTI

Manavgat- Antalya kara yolu D-400 YavrudoÄŸan Mahallesi'nde yaÄŸmur ve fÄ±rtÄ±na, refÃ¼jdeki aÄŸaÃ§ dallarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±larak yola dÃ¼ÅŸmesine neden oldu; yola saÃ§Ä±lan dallar itfaiye ekiplerince kesilerek kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Manavgat ilÃ§esi Side LimanÄ±'nda baÄŸlÄ± 'MyDream' adlÄ± tekne de fÄ±rtÄ±na nedeniyle battÄ±. 3 tekne de hasar gÃ¶rdÃ¼. ManavgatlÄ± muz Ã¼reticileri de seralarÄ±nda gerekli Ã¶nlemleri aldÄ±. Buna raÄŸmen bir muz serasÄ±nÄ±n yan cephesinde yÄ±rtÄ±lma meydana geldi.

'HAVA SOÄžUK AMA DENÄ°Z SICAK'

FÄ±rtÄ±na sonrasÄ± bazÄ± yerli ve yabancÄ± tatilciler de sahile koÅŸtu. SoÄŸuk havaya raÄŸmen KonyaaltÄ± Sahili'ne gelenlerden bazÄ±larÄ± denize girdi, bazÄ±larÄ± da sahil bandÄ±nda koÅŸu ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±. SoÄŸuk havaya raÄŸmen denize giren Rus vatandaÅŸÄ± Elena Tabu, "Hava soÄŸuk ama deniz sÄ±cak. Rusya'da, daha soÄŸuk havadan geldim. KÄ±ÅŸÄ±n deniz daha gÃ¼zel ve temiz. BurasÄ± Ã§ok gÃ¼zel" dedi. Abdullah Ã‡ekim ise suyun Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu belirterek, "Antalya Ã§ok gÃ¼zel. Yaz-kÄ±ÅŸ demeden denize giriyorum. DÄ±ÅŸarÄ±sÄ± soÄŸuk bile olsa su gayet gÃ¼zel. Antalya'yÄ± ve denizi Ã§ok seviyorum" diye konuÅŸtu.

Ã‡INAR AÄžACI DEVRÄ°LDÄ°, 1 OTOMOBÄ°L HASAR GÃ–RDÃœ

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarÄ±sÄ± verdiÄŸi, geceden beri fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu Antalya'da, 50 yÄ±llÄ±k Ã§Ä±nar aÄŸacÄ± da devrildi. MuratpaÅŸa ilÃ§esi Gebizli Mahallesi 1116 Sokak'ta yola ve 1 otomobilin Ã¼zerine devrilen aÄŸacÄ± gÃ¶renler, durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi. Ä°hbarla bÃ¶lgeye Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kesme makinesi ile aÄŸacÄ± ayÄ±rÄ±p, kapanan yolu yeniden trafiÄŸe aÃ§tÄ±. Bu sÄ±rada ekiplere, bir vatandaÅŸÄ±n da yardÄ±m ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. AÄŸacÄ±n devrildiÄŸi otomobil de kÄ±smen hasar gÃ¶rdÃ¼. (Adem AKALAN- Mithat ABAKAN/ANTALYA, -DHA)Â

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