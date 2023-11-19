Fırtına ve sağanak sonrası İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden sağanak yağış ve fırtına için birçok ili uyarmıştı. Bugün yurdun geniş kesiminde şiddetli yağış etkili oldu. İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Uyarılar ardından birçok kent beyaza bürünürken, sabah saatlerinde İstanbul'da da kar yağışı etkili oldu. Şile'de ise etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı, yollar göle döndü. AFAD ise İstanbulluları olumsuz hava koşullarında oluşabilecek tehlikelere karşı uyardı. İstanbul Valisi Gül sağanak yağış uyarısında bulunurken, 'Akşam 22:00'a kadar sürecek' ifadelerini kullandı. Kocaeli'de de yoğun kar nedeniyle TEM Otoyolu'na ulaşım aksadı.

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası Şile Ağva Merkez Mahallesi'nde bulunan Yeşilçay Deresi taştı. Dere suyunun aniden yükselmesiyle taşkın yaşandı. Yaşanan taşkın sonrası dere bölgesi sular altında kalırken, bölgedeki restoran ve kafelerde hasar meydana geldi. Yaralanan ya da mahsur kalanın olmadığı taşkın sonucu bölgedeki iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Şile Belediyesi ekiplerinin suyu tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

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"HASARIMIZ ÇOK"

Ağva Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İrfan Çaplı, "Dün akşam üstü başlayan bir havamız var. Bizim burası genelde böyle oluyor. Bu durumun nedeni denizin çok yüksek olması, yukarıdan sel gelmesi değil. Çünkü yukarıdan gelen sel bizi etkilemiyor, akıp gidiyor. Ama deniz yükseldiği zaman böyle olmak zorunda oluyor. Çünkü bizim batı mendireğimizin karayel meyilli kıvrılması gerekiyor. Ona da şu anda hiç bakan yok. O yüzden Ağva bu halde. Maddi hasarımız çok. Aşağı yukarı 3 trilyon falan bizim maddi hasarımız var." dedi.

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ZONGULDAK'I DA FIRTINA VURDU

Zonguldak’ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçların üzerine beton parçaları ve kiremitler düştü. Ereğli ilçesindeki limanda ise 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Ereğli ilçesinde ise fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, geminin kaptanı ile iletişim kurdu. Yük gemisi, büyük dalgalar sebebiyle ortadan iki parçalandı. Gemi 2 parça halinde kıyıya vurdu. Gemide bulunan 13 mürettebat kurtarıldı. Öte yandan Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

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YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Zonguldak'ta şehir merkezlerinde fırtına ve kuvvetli yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. İstanbul yolunda bir anda bastıran kar yağışının ardından sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kara saplanan araçlar yolda kalırken uzun araç kuyrukları oluştu. Ereğli ilçesinde de kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.