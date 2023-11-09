‘Kaptan Köşkü’nde ilk fotoğraf

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumartesi günkü kritik kurultayında ikinci turda yendiği Kemal Kılıçdaroğlu’ndan görevi dün teslim aldı. Özel, Genel Merkez’deki devir teslim töreni öncesinde de eşi Didem Özel ile birlikte Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti. Özgür Özel ziyarete ilişkin “Kendilerine hem şahsım hem sizler için resmi devir teslimden önce bir baba -oğulun görüşmesi gereken şeyleri görüşmeye, ona da bundan sonra ömrümüz boyunca göstereceğimiz sözde değil aktif vefa için... Aktif olarak Sayın Genel Başkanımızdan bundan sonraki süreçte sürekli istifade edeceğimiz, onun gönlünü hoş tutacağımız, onun kendini iyi hissetmesini sağlayacağımız, onun çok sevdiği örgütüne katkı sağlamayı sürdüreceği bir sürecin önünü açacağız” dedi.

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TECRÜBESİ ÖNÜMÜZÜ AÇACAK

Ankara Çukurambar’daki evlerinde Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Özel ailesinin ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Özel ailesini gelişlerinde kapıda karşılayan Kılıçdaroğlu giderken de yine kapıya kadar uğurladı. Özel çıkışta, “Bundan sonra da ilerleyen süreçte Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi, önümüzü açacak” dedi. Kılıçdaroğlu çifti tarafından son derece sıcak karşılandıklarını vurgulayan Özel, Kılıçdaroğlu’na nezaketinden ötürü teşekkür etti.

100 FİDAN HEDİYE ETTİ

Özgür Özel mazbatasını aldıktan sonra da devir teslim için akşam CHP Genel Merkezi’ne gitti. Büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Özgür Özel CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na parti genel merkezindeki devir teslim töreninde Kılıçdaroğlu’nun anısına Kilis Yedigöz Hatıra Ormanı’nda 100 fidan hediye etti. Devir teslim töreninde Özel’in eşi Didem Özel’in yanı sıra çok sayıda vekil de yer aldı. Kılıçdaroğlu törenin ardından CHP Genel Merkezi’nden alkışlarla uğurlandı. Özel Kılıçdaroğlu’na aracına kadar eşlik etti.

Bu arada Özgür Özel dün tören öncesi yaptığı açıklamada, artık protokolü ve etrafındaki koruma sayısını azaltacağını da belirterek “Yarından itibaren o işe, sosyal demokrat bir lidere yakışır bir şekil vereceğiz” diye konuştu.

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ÖZEL: ÖNEMLİ ÖĞÜTLERİ OLDU

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumartesi günkü kritik kurultayında ikinci turda yendiği Kemal Kılıçdaroğlu’ndan görevi dün teslim aldı. Devir teslim töreninin ardından Özel, Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’den uğurladı. Kılıçdaroğlu genel merkezden alkışlar eşliğinde uğurlanırken, Özel de şunları söyledi:“Genel Başkanımızla bir saat süren bir görüşme yaptık. Bir CHP Genel Başkanı’nın bilmesi gerekenleri, görevi devreden Genel Başkan sıfatıyla bana aktardı, önemli öğütleri oldu. Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapmak konusunda mutabık kaldık. Kendisimesajında da partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ve kendi yapacağı katkıları ifade etti.”

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ONURLA DEVRALDIM

Sosyal medya hesabından da devir teslimden fotoğraflar paylaşan Özel, “Türkiye siyaset tarihinin çok zor bir döneminde görev üstlenen ve hepimize çok büyük emeği geçen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan koltuğu büyük bir onurla devraldım” dedi.

POSTERLERİ ASILDI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile devir teslim için parti Genel Merkezi’ne geldi. Kılıçdaroğlu, Özel’i kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Özel Kalabalık partililer arasında birbirlerine yaklaşmakta bile güçlük çekti. İki lider tokalaştıktan sonra birlikte makam katına çıktı. CHP Genel Merkezi’ne de dev bir pankart açıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı posterde, Özel’den Kılıçdaroğlu’na “Ülkemize ve milletimize hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim” yazdı.

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MAZBATA HATIRASI

- CHP’nin 38. Olağan Genel Kurultayı’nda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, mazbatasını aldı. TBMM’deki Grup Başkanlığı makamında avukatları ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’dan mazbatasını teslim alan Özel, tebrikleri kabul etti. Özel, grup başkanlığında birlikte mesai yaptığı personelle de mazbatasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

EVE EŞLİ ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve eşi Didem Özel’i evinin kapısında karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu, el sıkışarak basın mensuplarına görüntü verdi.

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CHP GRUBU KAPALI OTURUMLA TOPLANDI

MECLİS’TE ADALET NÖBETİ TUTACAKLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıdaki gelişmeleri değerlendirmek üzere CHP grubunu dün akşam kapalı oturumla Meclis’te topladı. Toplantının ardından konuşan Özel, Yargıtay’ın kararının düpedüz bir darbe girişimi olduğunu belirterek özetle şunları söyledi: “Sayın Numan Kurtulmuş’u sabah ayrıca telefonla arayacağım. Özel bir oturumla bir genel görüşme açarak bir ‘adalet’ oturumu gerçekleştirmesini, adalet krizine TBMM’nin nasıl el koyacağına karar vermesini bekliyoruz... Ardından CHP kendisi bir adalet oturumu talebini Meclis gündemine taşıyacaktır. Bütün milletvekilleri Meclis kapansa da Meclis’i terk etmeyecekler. CHP Meclis’in açık olduğu her saat adalet meselesini gündeme getirip, mücadelesini iç tüzük sınırları içinde verecek. Meclis kapandığında en az 20 milletvekili Meclis’teki adalet nöbetini sürdürecektir. CHP üzerine düşeni Can Atalay’ın özgürlüğü için değil, bu anayasaya sahip çıkmak için bu anayasaya karşı darbe girişimini bastırmak için üzerine ne düşüyorsa yapacaktır. Halkı direnmeye çağırıyoruz. Tüm parti gruplarını, tüm milletvekillerini direnmeye çağırıyoruz.”

VEDA ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Özgür Özel’in başarılı olması için elinden gelen çabayı göstereceğini belirterek şunları kaydetti: “Genel Başkanımızın bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmak da her bir CHP’li olarak hepimizin ortak bir görevi. Bu ortak görevimizi güzel bir şekilde yerine getirmeye de özen göstereceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nda çalışanlarla da bir araya gelerek veda etti. CHP çalışanları Kılıçdaroğlu’nu alkışlar ve çiçeklerle Genel Başkanlık görevinden uğurladı.

KILIÇDAROĞLU O GÜNÜ ANLATTI: TWEET ÇOK AĞIRIMA GİTTİ ÇEKİLMEDİM

Genel başkanlığı kaybettiği kurultaydaki seçimin ilk turundan sonra neden çekilmediğini anlattı. Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada “Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bir odada görüştük. ‘Özgür Bey’i de çağırsın, ben elini de kaldırayım’ dedim” diyerek şunları söyledi: “Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden, @ekremedit diye bir Twitter hesabı var, sanki bunu talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu hesabın Ekrem Bey’e yakın olduğu söylendi. Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani ağzımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Tabii bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. ‘Adaylıktan vazgeçmeyin’ diye bağıranlar oldu.

BİR DE AĞLAYAN MUHTAR...

Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayıp, ‘Adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz’ dedi. Öyle deyince de tabii akan sular duruyor yani.İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de ‘Ben hakkımı helal etmem’ diyen muhtar.”

O PAYLAŞIM

- İmamoğlu ve Özel’e destek tweet’leriyle dikkat çeken yaklaşık 60 bin takipçili hesaptan o anlara ilişkin önce, “Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor”, sonra da “Kemal Kılıçdaroğlu 2 kez çekileceğini beyan etmesine rağmen hâlâ ikna etmeye çalışan bir grup var” paylaşımlarının yapıldığı gözlendi.