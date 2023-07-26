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KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda otomotiv parÃ§asÄ± yÃ¼klÃ¼ TIR'Ä±n dorsesinde yapÄ±lan aramada 1 erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± ilk kontrolde cesedin kaÃ§ak gÃ¶Ã§mene ait olduÄŸunu belirledi.

GÃ¶Ã§menin havasÄ±zlÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. Ekipler, daha sonra TIR'Ä±n baÅŸka bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 1 cesede daha rastladÄ±. Bu gÃ¶Ã§menin de havasÄ±zlÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Olay yerine gelen savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan cesetler, Trakya Ãœniversitesi TIP FakÃ¼ltesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay ile ilgili TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

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