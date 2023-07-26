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KapÄ±kule'de korkunç olay! TIR'da 2 kaçak göçmenin cansÄ±z bedeni bulundu

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#KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±#KapÄ±kule#Kaçak Göçmen
KapÄ±kulede korkunÃ§ olay TIRda 2 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin cansÄ±z bedeni bulundu
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 17:03

Edirne'den Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda otomotiv parÃ§asÄ± yÃ¼klÃ¼ TIR'da 2 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin cesedi bulundu. GÃ¶Ã§menlerin ilk belirlemelere gÃ¶re havasÄ±zlÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda otomotiv parÃ§asÄ± yÃ¼klÃ¼ TIR'Ä±n dorsesinde yapÄ±lan aramada 1 erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± ilk kontrolde cesedin kaÃ§ak gÃ¶Ã§mene ait olduÄŸunu belirledi.

KapÄ±kulede korkunÃ§ olay TIRda 2 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin cansÄ±z bedeni bulundu

GÃ¶Ã§menin havasÄ±zlÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. Ekipler, daha sonra TIR'Ä±n baÅŸka bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 1 cesede daha rastladÄ±. Bu gÃ¶Ã§menin de havasÄ±zlÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Olay yerine gelen savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan cesetler, Trakya Ãœniversitesi TIP FakÃ¼ltesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay ile ilgili TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 
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KapÄ±kulede korkunÃ§ olay TIRda 2 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin cansÄ±z bedeni bulundu

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