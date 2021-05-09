Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri’nden bazılarını, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul’da iftar yemeğinde ağırladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

MÜCADELENİZİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

“Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğerparelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi takdirle takip ediyoruz. Kandil’i çökerteceğiz. Kandil, kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak. Hiç endişeniz olmasın. Bizim bu imanımız var. Terör örgütü içerisindeki tüm gençlerimize de; böyle bir gecede sesleniyorum. Gençler, evlatlarım, yarın anneler günü, annelerinizi üzmeyin. Ne yapın, edin ama annelerinize dönün.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL

İlk kıblemiz Kudüs’ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi arttıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs’teki Müslümanları vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs’ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Mescidi Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırıdır. İslam ülkeleri başta, tüm dünyayı, İsrail’in saldırılarına karşı harekete geçmeye davet ediyorum.”

Diyarbakır Anneleri Erdoğan’a, üzerinde ‘Evlat Nöbeti 614. Gün’ yazılı tablo armağan etti.

‘KASIMPAŞA KÜLTÜRÜ BANA BAŞ EĞDİRMEDİ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, Vahdettin Köşkü’nde 81 ilden 560 gençle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan özetle şunları söyledi: “İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. (Sizi Kasımpaşalı yapan en belirgin özelliğiniz nedir?) Böyle bir semtte doğup büyümüş olmayı kendim için adeta bir lütuf olarak görüyorum. Her ne kadar birileri Kasımpaşalı deyimini kabadayılıkla örtüştürmeye çalışsa da bana göre Kasımpaşalılığın en önemli özelliği işte bu insan ve kültür zenginliğidir. Böyle zenginlik içinde yetişmiş olmamın çok büyük faydalarını gördüm. O aldığım kültür bana baş eğdirmedi. Hiçbir zaman namertlerin karşısında baş eğmedim.”

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