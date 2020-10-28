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Haber Giriş: 28.10.2020 - 00:39 | Son Güncelleme:

Kalın'dan Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne sert tepki!

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Kalın'dan Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne sert tepki!
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçak karikatürlerini kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçak karikatürlerini kınadı. Kalın paylaşımında: "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir." ifadelerini kullandı.

Fransız Charlie Hebdo dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğana alçak saldırı
Fransız Charlie Hebdo dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı!
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