Kalın'dan Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçak karikatürlerini kınadı. Kalın paylaşımında: "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir." ifadelerini kullandı.



