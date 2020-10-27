Son dakika haberi... Fransız Charlie Hebdo dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı!

Son dakika haberi... Fransız Charlie Hebdo Dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça saldırıda bulundu. Dergiye sosyal medyada tepki yağdı. Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Büyük bir alçaklığa daha imza atan dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.



NE OLMUŞTU?



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına yansıtmış, hatta lise kitapçıklarında karikatürün yer alması için talimat vermişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarını boykot çağrısında bulunmuştu.



ALTUN'DAN SERT TEPKİ!



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, alçak karikatürü kınadı. Altun paylaşımında, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.

"KİŞİ HAKLARINA SALDIRI, MİZAH VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR"

Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak karikatürü sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir." dedi.

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