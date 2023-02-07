Kale bile yıkıldı

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Çok sayıda kişiyi hayattan koparan ve yaralayan depremler Gaziantep’i de vurdu. Şehrin Nurdağı ilçesinde 4.6, 5.3, 6.4 ve 6.6, İslahiye ilçesinde 6.5, 5.3, 5 ve 4.9 sarsıntı kaydedilirken, çok sayıda bina enkaza dönüştü. Felaket haberiyle birlikte şehre kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını canla başla sürdürürken yetkililerden vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve uyarılar geldi.



Depremde Roma döneminde gözlem amaçlı inşa edilen Gaziantep Kalesi’nin surları da yıkıldı. Seferpaşa Mahallesi Naip Hamamı Sokak’ta bulunan Gaziantep Savunma ve Kahramanlık Panoraması Müzesi olarak kullanılan kalenin taş bloklardan yapılan surlarının bir bölümü ile çevresindeki istinat duvarının yıkıldığı görüldü.

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Felaket kentteki ulaşımı da vurdu. Şehirde arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini taşıyan uçakların bölgeye ulaşması için Gaziantep Havalimanı’nda sivil uçuşlar askıya alındı. Havalimanında sadece yardım ve arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçakların iniş ve kalkışına izin veriliyor. Deprem fırtınası nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Toprakkale-Gaziantep bölümü, araç trafiğine kapatıldı. Deprem sırasında bu bölgede, bazı noktalarda asfaltta çöküntüler oluştuğu bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı.”





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ŞEHİR KAPKARANLIK

Gaziantep terk edilmiş şehir gibi. Kapkaranlık. Hiçbir evin ışığı yanmıyor. Sabahtan itibaren şehrin tüm çıkışlarında bir trafik kaosu yaşandı. İnsanlar şehri terk ettikleri için benzincilerin önü karmaşa içerisinde. Benzin büyük zaruret çünkü gece boyu ısınmak için de elzem. Vatandaşlar arasında sık sık kavgalar da çıkıyor. 18.30 itibarıyla hava -3 derece ve düşmeye de devam ediyor. Doğalgaz kesintisi olduğu için fırınlar çalışamıyor, ekmek sıkıntısı yaşanıyor kentte. Kent merkezinde toplam 12 bina yıkıldı. Şehir içindeki en hasarlı yer İbrahimli. Burada biri 14 katlı bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın etrafında bekleyenlerden biri de 60 yaşındaki halası Sümer Afiyet’in kurtarılmasını bekleyen Muhammed Tekin. Aslında ikiz bina olan bloklardan biri tamamen ayaktayken diğeri yerle yeksan halde. Tekin kolonların kesildiği söylentisinin dolaştığını söylüyor. Gaziantep komşu illere yapılan yardımların ve arama kurtarma ekiplerinin dağıtım merkezi gibi. Belediyeye ait 200 otobüs gönüllüleri Hatay, Maraş gibi illere taşıyor. Şehirde havalimanı kapalı. Hiçbir şekilde kiralık araç bulunamıyor. Fotoğrafçı arkadaşım Levent Kulu’yla geldik. Havaalanından otostop çekerek Suriyeli Hüseyin’in arabasına bindik. Azez’de de yıkım büyük. Taksi soförümüz Mustafa Işık bir müşterisinin eşini İzmir’e aldırabilmek için 2 misli para teklif ettiğini söylüyor. İstanbul’a taksiyle gitmek isteyen olmus. 12 bin 500 tutuyormuş. 25 bin teklif edilmiş. Esas yıkım Nur Dağı ve İslahiye’de. Buraya ulaşımda ciddi sıkıntı var.

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EN ACI BEKLEYİŞ

EVE GİREMEDİLER

Kilis’te ise bulunan tarihi camilerin minareleri yıkıldı. Yıkılan minarenin moloz yığınları bazı evlerin üzerine ve caddelere düştü. AFAD ekiplerince kent merkezi, ilçeler ve köylerde yapılan arama-kurtarma çalışmaları ise gün boyu devam etti. Kentteki birçok aile iki büyük Deprem ve devam eden artçılar nedeniyle hasar görmese de evlerine girmedi. Dondurucu soğukta bazı aileler araçlarında kaldı, bazı aileler ise ateş yaktı. Birçok ailenin de kent dışındaki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Yavuz Sultan Mahallesi Yeni Ocak Sokak’ta yıkılan 3 katlı binadan 6 kişi kurtarıldı. Kilis Valiliği, “26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir” paylaşımı yaptı.

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TOPLANMA ALANLARI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin ardından, sosyal medya hesabından il genelindeki acil toplanma merkezlerini ve belediyeye ait diğer tesislerin bilgisini paylaştı. Başkan Fatma Şahin, “Belediyemize ait tüm tesislere, merkezlere, spor salonlarına, MSM’lere depremden etkilenen ve dışarıda olan vatandaşlarımız sığınabilir. Yeme içme gibi temel ihtiyaçlar da merkezlerimize yönlendirilecek” ifadelerini kullandı. Şahin acil toplanma merkezlerine ilişkin şu bilgileri verdi: Allaben Vadi Park, Allaben Göleti, Erikçe Parkı, Burç Ormanı, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, 100. Yıl Parkı, Kavaklık Parkı, Çamlık Parkı, 10 Nisan Parkı, Mehmet Göğüş Annaç Parkı. Ertuğrul Gazi Spor Salonu, Yeşilevler Spor Salonu, Dumlupınar Spor Salonu, Ulaş Spor Salonu, M. Vehbi Dinçerler Spor Salonu, Fıstıklı Spor Salonu, Beykent Spor Salonu, Kuzeyşehir Spor Salonu, Hasan Doğan Futbol Sahası, Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu, Yeditepe Yüzme Havuzu, Kamil Ocak Yüzme Havuzu, Gazikent Yüzme Havuzu, 8 Şubat Yüzme Havuzu, Gaziler Yüzme Havuzu, İncilikaya Spor Salonu, Perilikaya Spor Salonu, Talat Özkarslı Spor Salonu, Bilim Merkezi, Goap, Panorama Müzesi, Onat Kutlar” olarak açıkladı.

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde çöken 11 katlı binanın enkazında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, enkaz üzerinde çalışma yaparak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken yakınlarından haber alamayan vatandaşlar ise çaresizce çalışmaları takip ediyor. Enkaz altındaki yakınlarından mutlu haber bekleyen vatandaşlar, enkazın olduğu alandan bir an olsun ayrılmadı. Vatandaşlar, enkaz altında 25-30 kişinin bulunduğunu belirtti.



Gaziantep’te Atatürk Mahallesi’ndeki Emre Apartmanı’nda ekipler, çalışmaların 11’inci saatinde bir çift muhabbet kuşunu sağ olarak çıkardı. İtfaiye tarafından kafesi ile birlikte çıkarılan kuşlar enkaz çalışmalarında yakınlarını bekleyen sahibine teslim edildi.



