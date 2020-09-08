Kahvaltı yanıtı: ‘Kan davalınız bile olsa içeri alırsınız’

4 Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteci Ruşen Çakır’ın gönderdiği soruları avukatı aracılığıyla yanıtladı. Olası ittifak modellerine değinen Demirtaş, şunları söyledi:

“Örneğin siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak (Demirtaş) ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim.”

Akşener de Demirtaş’ın sözlerine dün FOX TV’de katıldığı Çalar Saat programında karşılık verdi. “Biz partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk” diyen Akşener, şunları söyledi:

GÜNEYDOĞU KÜLTÜRÜYLE YANIT

“İnsan odaklı bir bakış açımız var. Bir yere gidince diyorum ki, ‘Ben propaganda yapmaya değil sizi dinlemeye geldim.’ Şunu fark ediyorsunuz ki herkes aynı acıların içinde. Bu makulde buluşmak sadece eleştirmek değil, çözüm önerilerini sunmak için çıkılan bu yolculuğun meyvelerini alıyoruz. Bazen bir vatandaş gelip kulağıma ‘Ben size haksızlık ettim, hakkını helal et’ diyorlar. İnsanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil, ama saygı göstermek zorunda. Bunu yaptığınız zaman derin sorunlar ortadan kalkar. Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var.”