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Kahramanmaraş'tan acı haber: Ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı

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#Deprem#Fabrika#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 14:55

Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan metal fabrikasına ürün çıkartmak için giren işçiler, tavan ve kolonların çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Fabrika önüne gelen işçi yakınları ise iş yeri sahibinin mallarını kurtarma derdine düştüğünü, girilmesi yasak fabrikaya işçileri soktuğunu belirterek, tepki gösterdi.

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Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir metal fabrikasında, iddiaya göre, iş yeri sahibi, bazı işçileri paket ürünleri içeriden çıkartmak için görevlendirdi. Tavan ve kolonların çöktüğü fabrikada işçiler, enkaz altında kaldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, Ali Çam, İdris Nacar, Mehmet Canlı ve İbrahim Burak Öztürk'ü yaralı kurtardı. Kolonun altında kalan İsmail Alakız ise hayatını kaybetti. Yaralanan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kahramanmaraştan acı haber: Ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı



Fabrika önüne gelen işçi yakınları ise iş yeri sahibinin mallarını kurtarma derdine düştüğünü, girilmesi yasak fabrikaya işçileri soktuğunu belirterek, tepki gösterdi.

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Kahramanmaraştan acı haber: Ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı


Öte yandan ağır hasar alan fabrikanın duvarlarında ve girişteki danışma ofisinin kapısındaki iş güvenliğine ilişkin uyarılar dikkat çekti. Ofis duvarında 'İş güvenliği bu noktada başlar' ile Fabrika duvarlarında 'Önce iş güvenliği' yazısının olduğu görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Deprem#Fabrika#Kahramanmaraş

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