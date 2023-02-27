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Son dakika... Malatya Yeşilyurt'taki 5,6'lık deprem sonrası AFAD ve Kandilli'den açıklama! Artçı deprem uyarısı

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#Deprem#Malatya#Yeşilyurt
Son dakika... Malatya Yeşilyurttaki 5,6lık deprem sonrası AFAD ve Kandilliden açıklama Artçı deprem uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 13:44

AFAD'ın verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken derinliğinin 6.9 kilometre olduğu açıklandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar deprem sonrası yaptığı açıklamada artçı sarsıntılara karşı uyardı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise "Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Bu depremleri maalesef yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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Malatya'da saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle 29 bina yıkılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar artçı sarsıntılara karşı uyardı.

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İşte Orhan Tatar'ın 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamalar...

5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı 45 oldu. Bundan 3-4 ay önce yaşadığımız İzmir ve Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer 45 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bunların dağılımına baktığında her 3 dakikada 1 artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyoruz. 5'in biraz üzerinde biraz altında artçı sarsıntılar olacaktır. Bu kadar büyük bir aktivitenin içinde bunların olması olağandır.

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İKİNCİ AFET UYARISI: KAYA DÜŞMESİ TEHLİKESİ

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Özellikle bugün 22'inci günündeyiz depremin ve gerçekten büyük bir travma yaşanıyor. Özellikle artçı sarsıntılardan sonra bölgede kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde kaya düşmesi tehlikesi de olabiliyor. AFAD ekiplerini oluşturdu, kaya düşmesi ve heyelan gibi ikinci afetlerin de tespiti konusunda ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyorlar.

AFAD'ın ve diğer tüm resmi kurumların yayınlayacağı bilgiler dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesini tekrar rica ediyorum.

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KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu büyüklükteki artçı depremlerin devam edeceğini belirterek hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı. 

Son dakika... Malatya Yeşilyurttaki 5,6lık deprem sonrası AFAD ve Kandilliden açıklama Artçı deprem uyarısı


  
"1 YILA KADAR VARACAK SURETLE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"

Prof. Dr. Haluk Özener, "Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7.7 ve 7.6'lık iki tane çok büyük deprem oldu. Bu depremlerin artçılarının haftalar, aylar boyunca hatta 1 yıla varacak suretle devam edeceğini söylemiştik. Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor. Detay aldıktan sonra netleştikten sonra tuşa basarak bilgiyi yolluyor" dedi. 

Öte yandan depremin ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'ni arayarak deprem hakkında bilgi talep etti.

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#Deprem#Malatya#Yeşilyurt

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