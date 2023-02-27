Son dakika... Malatya Yeşilyurt'taki 5,6'lık deprem sonrası AFAD ve Kandilli'den açıklama! Artçı deprem uyarısı

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Malatya'da saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle 29 bina yıkılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar artçı sarsıntılara karşı uyardı.

İşte Orhan Tatar'ın 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamalar...

5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı 45 oldu. Bundan 3-4 ay önce yaşadığımız İzmir ve Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer 45 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bunların dağılımına baktığında her 3 dakikada 1 artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyoruz. 5'in biraz üzerinde biraz altında artçı sarsıntılar olacaktır. Bu kadar büyük bir aktivitenin içinde bunların olması olağandır.

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İKİNCİ AFET UYARISI: KAYA DÜŞMESİ TEHLİKESİ

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Özellikle bugün 22'inci günündeyiz depremin ve gerçekten büyük bir travma yaşanıyor. Özellikle artçı sarsıntılardan sonra bölgede kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde kaya düşmesi tehlikesi de olabiliyor. AFAD ekiplerini oluşturdu, kaya düşmesi ve heyelan gibi ikinci afetlerin de tespiti konusunda ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyorlar.

AFAD'ın ve diğer tüm resmi kurumların yayınlayacağı bilgiler dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesini tekrar rica ediyorum.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu büyüklükteki artçı depremlerin devam edeceğini belirterek hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı.