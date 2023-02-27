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Son dakika: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hissedildi

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#Deprem#Malatya#Kahramanmaraş
Son dakika: Malatyada 5.6 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş ve Adıyamanda hissedildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 12:11

Son dakika haberine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem sonrası ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve saha çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı.

"EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

 

 

Son dakika: Malatyada 5.6 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş ve Adıyamanda hissedildi

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#Deprem#Malatya#Kahramanmaraş

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