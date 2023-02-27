Son dakika: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hissedildi

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı.

"EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE"



AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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