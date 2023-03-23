Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta 5.3 ve 4.0 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kahramanmaraş#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 12:27

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 12:19'da Kahramanmaraş Göksun merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12:23'te de 4.0, 13:04'te ise 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını duyurdu.

Haberin Devamı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Göksun merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12:19'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre. Deprem çevre illerde de hissedildi. Saat 12:23'te de yine Göksun'da 4.0, 13:04'te ise 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Kahramanmaraşta 5.3 ve 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ DURUM YOK

 AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'taki 5.3'lük depreme ilişkin sosyal medyada paylaşım yaptı. Sezer Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

Haberin Devamı

CNN Türk Deprem Danışmanı Prof Dr. Şükrü Ersoy, Kahramanmaraş'taki son depremi değerlendirdi. Ersoy'un değerlendirmesi şu şekilde:

"BU BİR ARTÇIDIR, NORMAL SAYILABİLİR"

Maraş bölgesinde art arda depremler zaten oluyor. Artçı depremler çevresinde ele alınmalı.4'ün üzerine çıkabileceğini söylemiştik. 5.3 normal sayılabilir. Büyük ihtimalle bu bir artçı. 6'ya kadar artçılar rahat çıkabilir. Ana şoklar çok büyük. Hep 4 büyüklüğünde gitmeyecek. Zaman zaman büyük depremler olabilir 5.3 gibi. Yorgun olan binalar, hasarlı binalar 5.3'te gidebilir. Bina yıkılmadan, enkaz haline gelmeden önce etrafının çevrilmesi gerekiyor. 5.3'lük deprem sokakta bile rahatlıkla hissedebileceğiniz bir deprem. 5.3'lük bu deprem can kaybına bile neden olabilir. Sığ depremlerin enerjisi yüzeyde daha çok hissediliyor. Daha şiddetli oluyor etkisi. 7 kilometre olması önemli.

"HERHANGİ BİR YIKIM YA DA YARALI İHBARI GELMEDİ"

DHA Muhabiri Ömer Koç, Kahramanmaraş Göksun'daki 5.3'lük depremin ardından bölgedeki son durumu paylaştı. Ömer Koç'un aktardıkları şu şekilde:

İlk tespitlere göre yıkım ya da yaralı ihbarı gelmedi. Yüzeye yakın olması nedeni ile çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar paniğe kapıldı. Biz merkezdeyiz, haliyle burada da hissedildi. İnsanlar dışarıda şu an. Panik hali geçti. Araçlar normal seyrinde ilerliyor, trafik yok.

Gözden Kaçmasın11 şehirde temeller atılıyor Bakan Kurumdan CNN TÜRKe özel açıklamalar: 46 bin konutun sözleşmesini yaptık11 şehirde temeller atılıyor! Bakan Kurum'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar: 46 bin konutun sözleşmesini yaptıkHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAdanada depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadıAdana'da depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Kahramanmaraş#AFAD

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov